وزيرة الهجرة تعلق على حوار "صدى البلد" مع الطلاب العائدين من السودان

علقت وزيرة الهجرة، سها الجندي، على الحوار الذي أجراه محمد هاني، مراسل “صدى البلد”، مع الطلاب المصريين العائدين من السودان، مشيدة بما دار فيه.

وكتبت وزيرة الهجرة، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تعليقا على الحوار "حمد الله على سلامة أولادنا".

وأضافت وزيرة الهجرة، "شهادة طلابنا العائدين من السودان ودعم وزارة الهجرة بالتواصل معهم على مدار 24 ساعة".

جدير بالذكر أن أحد الطلاب العائدين من السودان، محمد جمال، قال خلال الحوار مع "صدى البلد": “الفضل الأول للسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، التي كانت أول من تواصلت معنا شخصياً، وكانت ترسل لنا المساعدات عبر الهلال الأحمر، بالإضافة إلى أنها كانت تتابع معنا الأوضاع وتطمئننا على مدار الـ24 ساعة".

وأضاف "لم تكتفِ بذلك، بل وصل الأمر إلى أنها تواصلت مع أسرنا في مصر لتطمئنهم علينا، هي كانت أما لنا ولن ننسى ما قدمته لنا طوال عمرنا، هل سمعنا من قبل عن وزيرة تتواصل مع الطلاب لمدة 5 ساعات متواصلة (عبر زووم)، وتجيب عن أسئلة كل الطلاب؟ وكانت ترد علينا شخصياً على الواتساب وتتحدث إلينا فجراً وفي العيد، لذالك لن ننسى ما فعلته معنا”.