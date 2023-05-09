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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماذا حدث حتى يمد الجيش الروسي قوات فاجنر بالذخيرة ؟

فاجنر
فاجنر

قال مركز أبحاث  دراسات الحرب في تحليل له، إن الزعيم الشيشاني رمضان قديروف ربما ساعد رئيس فاجنر في دفع قادة الدفاع الروس على دعم المنظمة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

من المحتمل أن يكون الزعيم الشيشاني رمضان قديروف ورئيس مجموعة فاجنر يفجيني بريجوزين قد عملوا معًا لدفع قائد مسرح العمليات الروسي في أوكرانيا ، الجنرال فاليري جيراسيموف ، على تزويد قوات فاجنر بمزيد من الذخيرة على الرغم من عدم رغبة الجنرال في ذلك.


وذكر المركز: ”من المحتمل أن يكون بريجوجين وقديروف قد دفعوا  وزارة الدفاع الروسية لتخصيص موارد لقوات فاجنر في باخموت من خلال التهديد بسحب قوات قاديروف الشيشانية من أجزاء أخرى من  المعارك ”.

تابع ″زعم بريجوزين أيضًا أن وزارة الدفاع أعطت فاجنر الحرية الكاملة للعمليات في باخموت وعينت الجنرال سيرجي سوروفكين كوسيط بين وزارة الدفاع وفاجنر” .

وانتقد بريجوجين ، الذي قادت قواته العسكرية الخاصة القتال الروسي في معركة دامية استمرت شهورًا للسيطرة على مدينة باخموت بشرق أوكرانيا، كبار القادة العسكريين الروس وهدد يوم الجمعة بسحب قواته بسبب نقص إمدادات الذخيرة.

وأعلن الأحد أنه تلقى ضمانا بإمدادات جديدة وأشار إلى أن قواته ستبقى في باخموت .
 

الزعيم الشيشاني رمضان قديروف رئيس فاجنر قادة الدفاع الروس يفجيني بريجوزين الجنرال فاليري جيراسيموف الذخيرة

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