قبول الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا بالجامعات المصرية.. التعليم العالي تتغاضى عن شرط قضاء الطالب 50% من السنوات الدراسية .. وتوضح تفاصيل اختبارات تحديد المستوى

التعليم العالي تكشف:

تفاصيل إجراءات قبول الطلاب العائدين من السودان وعقد اختبارات في هذه الحالة

الحصول على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها أضمن شروط الالتحاق بالجامعات المصرية

مواعيد وأماكن اختبارات تديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من السودان

حالة من الترقب تسيطر على الطلاب المصريين العائدين من السودان وأوكرانيا وروسيا ، قبل بدء اختبارات تحديد المستوى الخاصة بالتحاقهم بالجامعات داخل مصر ، وذلك بالإضافة إلى تحديد مواعيد وأماكن الاختبارات والتي نسرد تفاصيلها خلال السطور التالية .

وكان قد أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة وضعت قواعد وضوابط قبول الطلاب العائدين من السودان، والتي جاءت من بينها أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها، وهو أمر واجب قبل الالتحاق بالجامعة المقيد بها في الخارج، وذلك إلى جانب الشهادة الممنوحة له بالجامعة المقيد بها بالخارج ، والتي تعد هي معادلة لتلك التي تمنحها الجامعات المصرية، إلى جانب اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للجامعات لهذه الجامعة.

وأضاف المصدر لـ صدى البلد، أنه يتم عمل مقاصة وهي من أجل معرفة ما ينقص الطالب من مواد وما تم دراسته، وذلك من أجل الدخول في المسار التعليمي، وهو ما يدعم أن يحصل الطلاب على حقوقهم، بالإضافة إلى أنه في نفس الوقت نضمن للوزارة المستوى العلمي للطالب.

وأشار إلى أنه في حالة أن كان الطالب يأتي من جامعة غير معتمدة، سيقوم يإجراء اختبار له، ومن ثم يتم خلاله قياس المستوى والقيام ببناء على النتيجة، كما يوجه الطالب إلى السنة الدراسية التي تتوافق مع تقييمه.

وأكد أن الوزارة تغاضت عن شرط قضاء الطالب 50% من السنوات الدراسية في مصر، بالإضافة إلى الاكتفاء بقضاء عام جامعي واحد، وذلك من أجل مساعدة كل القادمين في السنوات المختلفة من الجامعات المعتمدة، مشيراً إلى أنه سيتم إضافة 10% من الأعداد المحددة وذلك لكل الكليات في الجامعات الخاصة والأهلية المصرية، من أجل استيعاب الطلاب المحولين إليها.



ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الطلاب المسجلون بجامعات روسيا وأوكرانيا والسودان وغير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات تنطبق عليهم نفس الشروط السابقة مع إجراء امتحان لكل تخصص لتحديد مستوى الطالب .



وأضاف" عبدالغفار" أنه بالنسبة للطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان بدون أوراق تثبت قيدهم بإحدي الجامعات في هذه الدول واجتيازهم فصلين دراسيين أو عام دراسي كامل، فيتم إجراء امتحان تحديد مستوى وفق الطلب المُقدم من كل طالب والمُحدد به الفرقة الدراسية المُقيد بها الطالب بالخارج مع التعهد بإحضار الأوراق الثبوتية خلال 3 شهور.

وأوضح انه سيتم إجراء الامتحانات في الكليات الحكومية من بينها امتحانات طلاب كليات الطب البشري تتم في كلية الطب جامعة القاهرة، امتحانات طلاب كليات طب الفم والأسنان تتم في كلية طب الفم والأسنان جامعة عين شمس، امتحانات طلاب كليات الصيدلة تتم في كلية الصيدلة جامعة القاهرة، امتحانات طلاب كليات الهندسة تتم في كلية الهندسة جامعة عين شمس، باقي التخصصات يتم إجراء الامتحان داخل الكليات المعنية بالجامعات الخاصة.



بينما أكد الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، أنه قد تضمن قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الأربعاء الماضي الموافق 3 مايو الجاري، قبول الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

وأشار الغر، إلى أنه في حالة عدم استيفائه شرط الحصول على الحد الأدنى في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقًا لمجموعة من القواعد والضوابط تتضمن أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها قبل الالتحاق بالجامعة المقيد بها في الخارج، وكذا أن تكون الشهادة الممنوحة له بالجامعة المقيد بها بالخارج معادلة لتلك التي تمنحها الجامعات المصرية، وذلك مع الاعتماد من قبل المجلس الأعلى للجامعات لهذه الجامعة، والقيام بعمل مقاصة لمعرفة ما ينقص الطالب من مواد وما تم دراسته، وذلك سعيًا للدخول في المسار التعليمي، بما يدعم حصول الطلاب على حقوقهم، وضمان المستوى العلمي الجيد للطالب.



وأوضح أن الطالب الذي يأتي من جامعة غير معتمدة، سيتم إجراء اختبار له، لقياس المستوى، وبناء على النتيجة يتم توجيهه إلى السنة الدراسية التي تتوافق مع هذا التقييم، مشيرا إلى أنه تم التغاضي عن شرط قضاء الطالب 50% من السنوات الدراسية في مصر، والاكتفاء بقضاء عام جامعي واحد، مؤكدًا أنه سيتم إضافة 10% من الأعداد المحددة لكليات الجامعات الخاصة والأهلية المصرية، لاستيعاب الطلاب المحولين إليها.

وكان قد قال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية وافق على الإجراءات التنفيذية التالية لتحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، شمل عدة إجراءات منها قبول تحويل الطلاب المصريين المُقيدين للدراسة بالجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية قبل اندلاع الأحداث الحالية في كافة التخصصات بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية وفقًا للتخصص المُناظر الدراس به الطالب في الخارج على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المحول إليها في مصر عن عام دراسي كامل.

وأضاف انه يشترط لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك، بينما يتم الإعلان عن الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة والأهلية وفقًا للسعة الاستيعابية لكل جامعة كي يتم تحويل الطلاب إليها.

