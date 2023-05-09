بعد تلقي سمية الخشاب الدكتوراه الفخرية.. يحيى الفخرانى وفاتن حمامة أبرز الحاصلين عليها

أعلنت الفنانة سمية الخشاب عن حصولها على الدكتوراه الفخرية وذلك من خلال منظمة الأمم المتحدة وقد حصل على هذا اللقب عدد من الفنانين الكبار وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

سمية الخشاب

منحت منظمة الأمم المتحدة للفنون الدكتوراه الفخرية للفنانة سمية الخشاب ,كما منح عدد من جوائز الإبداع الفنى لعدد من الشخصيات وهم الفنانة ماجدة نور الدين، والفنان عصام السقا والفنان أحمد فهيم والفنان حمزة العيلى والإعلامية دينا حويدق وغيرهم .

أميرة فتحى

بينما حصلت الفنانة أميرة فتحي على الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية في تأثير الفن على المجتمع والفرد بعد عدة دراسات قامت بها وبحثا قدمته للجامعة.

ووجهت أميرة فتحي الشكر للجامعة الأمريكية في أول تعليق لها عقب حصولها علي الدكتوراه خلال بيان صحفي مؤكدة أنها ظلت تدرس فترة طويلة ولم تحصل علي الدكتوراه بسهولة كما يظن البعض، كما أكدت إدارة الجامعة ان الدكتوراه الفخرية حصل عليها فنان واحد وهو تامر حسني وهي الفنانة الثانية.

وأكدت أميرة فتحي أنها تسعي لتطبيق ونشر رسالة الدكتوراه وهي دور وتأثير الفن علي المجتمع والفرد ومن المقرر ان تقوم بذلك خلال الفترة المقبلة.

فادية عبد الغنى وأحمد صقر

اما وقع الاختيار على المنتج الهامي مقار والفنانة فادية عبد الغنى والمخرج أحمد صقر لنيل درجة الدكتوراه الفخرية من إحدى الجامعات الخاصة من خلال احتفالية أقيمت بالقاعة الكبرى للجمعية الملكية للاقتصاد السياسى والتشريع والقانون بالقاهرة.

وجاء تكريم المنتج إلهامي مقار، رئيس مجلس أدارة سويتش المالكة لمجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع بناء على البحث العلمي الذي اعتمد عليه على منهجية الوصول لحلول مناسبة تعتمد على الأساليب الحديثة في تطبيق مفهوم العلوم الإنسانية بمنظور المدنية الحديثة وتعزيز تنمية ثقافة الوعى المجتمعى.

والدكتوراه الفخرية هي درجة تُمنح للاعتراف بإنجازات الشخص في المواد المتخصصة التى تمنح بها درجة الدكتوراة

فاتن حمامة

ومن أبرز الفنانين المصريين وأوائل من حصلوا على لقب الدكتوراه الفخرية الفنانة فاتن حمامة، حيث حصلت عليها مرتين من جامعتين أمريكيتين، الأولى من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2009، والثانية من الجامعة الأمريكية بلبنان عام 2013، وذلك تقديرًا لمشوارها الفني المميز، وفي عام 2000 منحتها منظمة الكتّاب والنقاد المصريين جائزة نجمة القرن، كما منحت وسام الأرز من لبنان ووسام الكفاءة الفكرية من المغرب والجائزة الأولى للمرأة العربية عام 2001.

نادية لطفي

بينما حصلت الفنانة نادية لطفي على درجة الدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون بمصر، وذلك تقديرًا لإسهاماتها الفنية وتتويجا لمشواره الفني الكبير، كما حصلت في صغرها على دبلوم المدرسة الألمانية بمصر عام 1955م.

شادية

كما منحت أكاديمية الفنون أيضًا درجة الدكتوراه الفخرية للفنانة شادية، وذهب مجلس الأكاديمية إلى منزلها لتسليمها الشهادة، وكان ذلك فى إطار احتفالية مصر تفتخر بعروبتها، وتفاجا بها الأديب نجيب محفوظ وتأكد بأنها ممثله بارعة في بدايتها حيث تستطيع أن تؤدي أي دور وأي شخصية وليست فقط «الفتاة الدلوعة خفيفة الظل».

يحيى الفخراني

ونال الفنان يحيى الفخراني على الدكتوراه الفخرية أكثر من مرة، وكانت المرة الأولى من جامعة ويلز الدولية تقديرًا لإسهاماتها في مجال الفن وما يقدمه للمجتمع، أما المرة الثانية من جامعة CBU كيب بريتون الدولية تقديرًا أيضًا لإسهاماته الفنية ومشواره الفني الكبير.

نور الشريف

أما الفنان نور الشريف حصل أيضًا على الشهادة الفخرية عن مشواره الفني الزاخر بالكثير من النجاحات، وكرمته جامعة ويلز بمنحه الدكتوراه الفخرية وشهادة تقدير أخرى وسط حفل كبير، كما أنه عندما تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية كان الأول على دفعته.

محمد صبحي

وحصد الفنان محمد صبحي على درجة الدكتوراه الفخرية تقديرًا لمشواره الفني الكبير الذي أثر به في المجتمع تأثيرا إيجابيًا وكان هذا التكريم من الكلية الأمريكية للتنمية البشرية، كما تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج بتقدير امتياز عام 1970م.

عمر خيرت

ونال الموسيقار عمر خيرت على الدكتوراه الفخرية مرتين، الأولى كانت من جامعة ويلز الدولية، والثانية من جامعة CBU الكلية الكندية الدولية، وذلك عام 2015، تقديرًا لإسهاماته الفنية والموسيقى الكبيرة، في عالم الغناء وتميزه في مجال الفن.

محمد منير

وأخيرا حصل أيضًا الفنان محمد منير على درجة الدكتوراه الفخرية لجهوده الفنية ومشواره الكبير والمشرف من جامعة ويلز، وذلك تقديرا لمشواره الفني الكبير وعطائه وتاريخه المشرف، كما تخرج في قسم الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون من كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.