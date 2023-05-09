أمريكا في خطر| ضربة قاصمة للدولار إذا لم يتم التوافق بين بايدن والجمهوريين على سقف رفع الديون.. واشنطن قد تتخلف لأول مرة في تاريخها عن السداد في 1 يونيو

-خطر حقيقي يتهدد بكارثة عالمية إذا فشلت أمريكا وأعلنت إفلاسها

-تحذير من وزيرة الخزانة الأمريكية من تهديد السيادة الأمريكية

- يرفض الرئيس والديمقراطيون التفاوض تحت تهديد الانهيار الاقتصادي

-حتى الآن فشل الكونجرس في رفع سقف الدين الفيدرالي البالغ 31.4 تريليون

-الصين تترصد لأمريكا لسحب البساط من تحت يديها



حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، من خطر عدم التوافق على سقف الديون الأمريكية، معتبرة أنها أمر يهدد أمريكا ومن الممكن أن يتعدى ذلك للعالم، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

ضربة قاصمة للدولار الأمريكي



قالت يلين إن فشل الكونجرس في رفع سقف الدين الفيدرالي البالغ 31.4 تريليون دولار سيتسبب في ضربة هائلة للاقتصاد ويضعف موقف الدولار باعتباره العملة الاحتياطية العالمية.

وأضافت أن الرئيس جو بايدن سيضطر إلى اتخاذ قرارات بشأن ما ينبغي فعله بموارد الخزانة إذا لم يتم رفع سقف الديون، ولكن "لا توجد خيارات جيدة".

وذكرت أن هناك "فجوة كبيرة" بين موقفي الرئيس جو بايدن والجمهوريين فيما يتعلق برفع سقف الدين.

وشددت على ضرورة إجراء نقاش والتوصل إلى تسوية، مشيرة إلى أن بايدن ليس على استعداد للقيام بذلك وهناك "مسدس موجه إلى رأس الشعب والاقتصاد".

وذكرت الصحف الأمريكية، أنه إلى جانب الشكوك بشأن تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادمة، فإن الانهيارات المصرفية (أزمة البنوك التي بدأت منذ مارس الماضي وأثارت مخاوف واسعة بالأسواق)، إلى جانب المواجهة السياسية التي تلوح في الأفق حول سقف الديون، جميعها عوامل مثيرة للقلق، فيما يخص المخاطر قصيرة الأجل بالأسواق.

وأضافت بأنه : "ربما يجب أن تظهر المخاطر طويلة الأجل على التوقعات النسبية للأسهم الأمريكية مقارنة بالأسواق الأخرى بشكل أكبر على رادار المستثمرين".

أسوأ بكثير



وذكرت الصحف، بما فيها يو إس إيه توداي، إن التقييمات في الولايات المتحدة أسوأ بكثير من أي مكان آخر.

ولفتت إلى إن أزمة الديون تؤثر أيضًا على الاقتصاد، لكن إذا تمكن السياسيون من حل خلافاتهم، فلن نرى تأثيراً يُذكر من هذا.



من جانبها، ذكرت شبكة بي بي سي البريطانية، أن هذا يعد أسبوعا حاسما للمفاوضات بشأن رفع سقف الديون ، حيث قد تتخلف الولايات المتحدة عن السداد في 1 يونيو إذا لم يرفع الكونجرس حد الديون قبل ذلك.

وسيجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء مجلسي النواب والشيوخ من كلا الحزبين في البيت الأبيض لمناقشة هذه الأزمة الاقتصادية الوشيكة .

في وقت مبكر من الشهر المقبل ، يمكن أن تصل الحكومة الأمريكية إلى الحد الأقصى القانوني للديون، وهذا يعني أن الخزانة الفيدرالية لن تكون قادرة على اقتراض أموال إضافية.

وسوف تستنفد الأموال التي يتعين عليها إنفاقها على كل شيء من مدفوعات الديون الحالية إلى رواتب الحكومة ومدفوعات التقاعد لكبار السن.

سقف الديون

يمكن للكونجرس أن يصوت لرفع حد الديون في أي وقت ، لكن الجمهوريين في الهيئة التشريعية يريدون فعل ذلك فقط إذا تمكنوا من انتزاع تنازلات سياسية من بايدن والديمقراطيين.

ومع ذلك ، رفض الرئيس وحلفاؤه حتى الآن الانخراط في ما يعتبرونه مفاوضات تجري تحت تهديد الانهيار الاقتصادي.

يعد الاجتماع بحد ذاته تنازل إلى حد ما من قبل بايدن ، حيث كان حتى الآن يرفض مناقشة المقترحات الجمهورية. قبل ذلك ، كان قد أصر على إجراء مفاوضات حول الإنفاق بشكل منفصل عن وضع حد الدين.

ويقول مراقبون إن هذا، سيؤدي إلى مواجهة عالية المخاطر ، و احتمال أن تصل الولايات المتحدة بالفعل إلى حد ديونها وتتسبب في كارثة اقتصادية عالمية.



المخاطرة الكبرى



كلما اقتربت أمريكا من حافة حافة حد الديون ، كلما أصبحت الأسواق المالية الأمريكية والعالمية أكثر تقلبًا.

في المرة الأخيرة التي حدث فيها هذا ، شهدت الولايات المتحدة انخفاضًا في تصنيفها الائتماني وارتفعت أسعار الفائدة على ديونها الحالية، لأنه حتى لو تجنبت أمريكا الانهيار المالي، فقد يعاني الاقتصاد الأمريكي.

سياسة حافة الهاوية

وذكرت بي بي سي، إن الجمهوريون يلعبون لعبة خطيرة، مثلهم مثل الديمقراطيين، حيث إنهم يخاطرون بأزمة اقتصادية تجعل حزبهم هدفاً للوم العام والعواقب الانتخابية المصاحبة له.

في حين أن الجمهوريين لديهم عدد أقل من شاغلي المناصب للدفاع عن صناديق الاقتراع العام المقبل، فإن هامش قوة الحزب في مجلس النواب ضيق للغاية.

حتى التأرجح المتواضع في مزاج الناخبين يمكن أن يعيد الحزب إلى الأقلية في المجلس.

يريد الجمهوريون في مجلس الشيوخ الوصول إلى الأغلبية العام المقبل، لكن زلة واحدة يمكن أن تغير ذلك.

إذا كان الجمهور ينظر إلى الجمهوريين على أنهم حزب من المتطرفين غير قادرين على الحكم ، فسوف يلعب ذلك بشكل مباشر في إحدى الرسائل المركزية لحملة إعادة انتخاب بايدن.

تمثل سياسة حافة الهاوية في حدود الديون أيضًا تحديات خاصة لرئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، حيث إن قبضته على السلطة ضعيفة.

غضب الجموريين ومكارثي

إذا تمسك بخطه المعتدل في المفاوضات مع بايدن، فقد يغضب ذلك الجمهوريين الآخرين الذين يتطلعون إلى معارك إعادة انتخاب صعبة.

و إذا تفاوض على حل وسط مع الديمقراطيين ، فإن المتشددين المحافظين في المجلس ، الذين دعموه على مضض، يمكنهم التصويت لإقالته من منصبه.

يضاف إلى كل ذلك، إن الصين تتوسع في التعامل بعملتها اليوان، في مواجهة العقوبات الأمريكية المحتملة.

اليوان مصدر ثقة



وترى دول عدة أن اليوان أصبح مصدر ثقة أكثر من الدولار، مثل الأرجنتين التي أعلنت قبل أيام استخدام العملات المحلية في التبادل مع الصين.

قالت صحيفة الجارديان، أنه منذ أكثر من 10 سنوات وبكين تقلل اعتمادها على الدولار، حتى تبتعد عن المخاطر الناشئة من الارتباط بالاقتصاد الأمريكي، منذ الانهيار المالي العالمي سنة 2008.

وسرَّعت بكين خطواتها، بعدما تابعت احتشاد دول حلف الناتو في ضرب روسيا بالعقوبات، بعد اندلاع حرب أوكرانيا 2022.

وزاد تحفّز الصين بعد زيادة القلق حول أزمة تايوان.

شهدت الآونة الأخيرة اتفاقات بين الصين وعدة دول للتبادل التجاري بالعملة المحلية، منها الهند والبرازيل وروسيا والأرجنتين.

في مارس الماضي، استخدمت شركة صينية اليوان لشراء 65000 طن من الغاز الطبيعي المسال من شركة فرنسية متعددة الجنسيات، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام اليوان في صفقة دولية للغاز الطبيعي المسال.