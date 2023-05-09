تعرف علي أخر أسعار الخضروات والفواكه بالأسواق اليوم..بث مباشر

رصدت عدسة صدي البلد صباح اليوم السبت آخر أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق من محافظه القليوبية لمتابعه الاسعار بشكل يومي.

وقال محمد السيد صاحب أحد محلات الخضروات والفواكه أن ألأسعار تتغير بشكل يومي ولكنها مناسبة للشراء، كما أن تغير الفصول المناخية له عامل بسبب تغير الشتلات.



ونوه البائع أن سعر الفلفل الاخضر 10 جنيه للكيلو والبطاطس 7.5 جنيه والطماطم 8 جنيه، والباذنجان 10جنية للكيلو والكوسة 20 جنية والخيار والجزر 10 جنية والبصل 12.5



وجاءت أسعار الفواكه الصيفية البرتقال 5جنيه للكيلو وجوافة 12.5 والموز 12.5 جنيه والتفاح 50 جنيه والكنتالوب 12 جنيه والبطيخ 30 جنية.

https://fb.watch/kpQK_rfbwk/?mibextid=Nif5oz

https://fb.watch/kpQisUxhB5/?mibextid=Nif5oz