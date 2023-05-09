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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية ترحب بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

السعودية
السعودية

ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وخلال الاجتماع، رحب مجلس الوزراء السعودي بقرار استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات الجامعة العربية، مؤكدا على حرص الممكلة السعودية على دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية

وجاء في نص البيان السعودي عقب الاجتماع: "رحب المجلس بقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد في القاهرة، استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها".

وأضاف البيان، أن المملكة تؤكد حرصها على دعم الجهود كافة الرامية إلى التوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وانتمائها العربي، ويحقق الخير والنماء لشعبها الشقيق.

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