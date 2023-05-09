تعدٍ صارخ.. الجزائر تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على غزة

أدانت الجزائر بشدة، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أدى لوقوع 13 شهيدا، وعشرات الجرحى بينهم أطفال ونساء، واعتبرتها تعدٍ صارخ على جميع القوانين والأعراف الدولية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية “تدين الجزائر بشدة الغارات الجوية الغاشمة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مخلفة العديد من الشهداء والجرحى من بينهم أطفال ونساء”.

وأعربت الخارجية الجزائرية عن قلقها البالغ أمام العمليات الهمجية المتتالية والتصعيد الخطير لقوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في تعد صارخ على جميع القوانين والأعراف الدولية.

وأضاف البيان “وإذ تجدد الجزائر تضامنها الكامل والدائم مع الشعب الفلسطيني، فإنها تدعو المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الأممي للتدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات الاجرامية المتكررة والممنهجة وفرض احترام حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.