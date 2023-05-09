عايزني أغسل المواعين..نانسي لمحكمة الاسرة: جوزي رافض يجيبلي شغالة

"عايزني أغسل المواعين واهلك نفسي في شغل البيت وانا بشتغل موديل يعني راس مالي جمالي ومظهري مش هضيعهم في غسيل المواعين اللي هيبوظ ايدي".. كان تلك الكلمات ملخصا لما طلبته موديل لبراند شهير في دعوى خلع اقامتها امام محكمة الاسرة بالتجمع الخامس.

قبل ٣ سنوات تعاقدت" نانسي" - اسم مستعار- مع مصنع ملابس لاجراء سيشن تصوير لمنتجاته والتقت مالك المصنع للاتفاق على تفاصيل العمل فانطلقت شرارة الحب بين الطرفين وبعد فترة من اللقاءات عرض عليها الزواج ووافقت وعاشا سويا لفترة قليلة في استقرار انجبت خلالها طفلة حتى بدأت الخلافات تدب بينهما.

قالت الزوجة في دعواها التي وكلت الدكتورة نهى الجندي المحامية لرفعها ان زوجها كان يطالبها طوال الوقت بانهاء اعمال المنزل من "توضيب وتنظيف وغسيل المواعين" وقالت انها كانت تفعل ذلك حتى خشيت من اتلاف مظهرها الجمالي مرددة: "غسيل المواعين هيبوظ ضوافري وايدي".

وقالت نانسي انها طلبت من زوجها توظيف خادمة "شغالة" حتى تقوم بمهام المنزل خاصة انه يتمكن ماديا من دفع راتبها الا انه رفض بحجة انها متواجدة وكسيدة يجب ان تقوم بمهام منزلها ورعاية طفلتها وكانت حجته: "ازاي هندخل واحدة غريبة البيت وناكل من ايديها كمان واحنا منعرفهاش".

واضافت صاحبة الدعوى ان الخلافات تزايدت بينها وبين زوجها طلبت منه تطليقها فرفض واتهمها انها زوجة مهملة ولا ترغب في رعاية منزلها فقررت رفع دعوى خلع.

وبعد تداول القضية قضت محكمة الاسرة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء بقبول الدعوى وتطليق الموديل خلعا من زوجها.