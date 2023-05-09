عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الأعلى للثقافة ينظم منتدى الشباب وثقافة العمل التطوعي بالإسكندرية.. الأربعاء

صدى البلد

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي؛ منتدى “الشباب وثقافة العمل التطوعي”، التي تنظمه لجنة الشباب، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، وذلك في تمام الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء الموافق 10 مايو الحالي؛ بمقر مكتبة الإسكندرية.

ويستهدف المنتدى شباب الجامعات والمعاهد لبث روح المواطنة لدى الشباب وتوعيتهم بثقافة العمل التطوعي مع عرض لنماذج شبابية .

ويتناول المنتدى محورين: المحور الأول (دور القيادات والمجتمع في تعزيز ثقافة التطوع لدى الشباب)
رئيس الجلسة الدكتورة مني الحديدي أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان، ويتحدث بها الدكتورة رانيا يحيي رئيس قسم فلسفة الفن بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، والدكتورة شيماء حلمى مدرس بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة دمنهور، والدكتورة نفين الكاتب عضو مجلس الشعب، وعضو التحالف الوطني، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة نبيل الكاتب التطوعية التابعة للتحالف الوطني، والدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزيره التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم عبد التواب مدير شبكة داعم التابعة للوزارة التضامن الاجتماعي.

txt

“ساعة عصاري بين النص والشاشة” بمركز جمال عبد الناصر الثقافي

txt

أم الشهداء المقاتلين|ماذا قال جمال عبد الناصر عن أول امرأة في الجيش؟

المحور الثاني (دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم ثقافة التطوع لدى الشباب) رئيس الجلسة الدكتور سامح فوزى مدير مركز دراسات التنمية بمكتبة الإسكندرية، والدكتور حازم الملاح أمين التنمية المجتمعية بحزب العدل، والدكتور حمدي سليمان أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بكلية الآداب، جامعة العريش، والدكتورة رشا أبو شقرة عضو مجلس النواب ومتخصصة في الدراسات الأفريقية، والمهندس شريف عزوز مدير إدارة المبادرات التطوعية بمؤسسة مصر الخير، والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، والنائب الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات و المؤسسات الخيرية ووكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وبعض الشباب ممثل للمؤسسة مصر الخير .

ثقافة التضامن الاجتماعي التحالف الوطني الاعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي الدكتورة المجلس الأعلى للثقافة ثقافة العمل التطوعي ثقافة التطوع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

ساقطة تعترف على رجلي أعمال: دفعوا لي أموالا لتصويري فيلمًا مخلا

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

احنا في الوزارة|رسالة مفاجئة من شاومينج تكشف اسرار تسريب امتحانات الثانوية العامة

ملايين مهربة..اعترافات سوري: كلفت سائقا باستلام 2.5 مليون جنيه لتحويلها بالعملة الأجنبية

ترشيحاتنا

380 ألف فدان.. الزراعة تكشف عن المحافظة الأكبر في محصول القمح

تصل للحبس والغرامة.. عقوبات رفع الأسعار واحتكارها في القانون

سامح شكري يلتقي الرئيس سلفا كير في مستهل زيارته لجنوب السودان

الانتقال إلى العاصمة الإدارية اقترب.. رسائل مدبولي من مقر الجمهورية الجديدة

بيان عاجل من موسكو بشأن قائمة الاغتيالات الأوكرانية للشخصيات الروسية

نتنياهو: 95% من المشاكل الأمنية لإسرائيل تنبع من إيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الحمام بالكبد والقوانص في الفرن

شبورة مائية وحركة رياح.. تفاصيل عاجلة من الأرصاد بشأن الطقس

صادم| بعد معاناته من الكحة.. اكتشاف عشرات الديدان في صدر رجل برازيلي

وزير الدفاع يلتقى نظيره العراقي لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره العراقي لبحث التعاون العسكري المشترك

طبيب يستعين بأصدقائه لتصوير زوجته في أوضاع مخلة.. فيديوجراف

وفاء مكي: بتحايل على ميار الببلاوي تقول شهادتها من رمضان.. وربنا يسامحها

تحذير عاجل.. خبير ياباني: زلزال وتسوماني يضربان دولة بالشرق الأوسط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ