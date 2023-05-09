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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة سمنود التكنولوجية تنظم الملتقى التوظيفي الأول.. صور

صدى البلد

نظمت جامعة سمنود التكنولوجية بالغربية الملتقي التوظيفي الأول تحت رعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وتحت إشراف الدكتور منتصر دويدار رئيس الجامعة والدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور وليد رسلان عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة والدكتور محمد رمضان درويش وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

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حيث شارك عدد كبير من الشركات والمؤسسات الصناعية في تخصص الغزل والنسيج وتكنولوجيا تصنيع الملابس الجاهزة وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، وذلك بحضور الدكتورة هدي بسيوني مستشار رئيس مجلس إدارة التعليم والبحث العلمي بعمال مصر، و الدكتور أيمن عدلي المستشار الإعلامي لعمال مصر، و الدكتور هشام الشيخ رئيس مجلس إدارة شركة ملامح للملابس الجاهزه، والمهندس حسين علي السيد رئيس مجلس إدارة شركة سمنود للنسيج والوبريات، والدكتور مسعد البلقيني نائب رئيس مجلس إدارة شركة البلقيني للنسيج والصناعة، والمهندس أحمد جمال مدير شركة الشرق للمنسوجات، بالإضافة الي لفيف من ممثلين الشركات والمصانع بمحافظة الغربية والدقهلية مثل مضارب الغربية و شركة هوك للملابس الرياضية وشركة بونجورنو، وشركة أبو الجود للملابس الجاهزة وصناعة البدل، ومصنع حلويات أبو عادل ‏ومصنع السمان للملابس الجاهزة. وذلك بحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع طلاب الجامعة بمختلف أقسامها.

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استهل الملتقي بالسلام الجمهوري تلاه آيات من القرآن الكريم  ثم عرض لفيلم وثائقي عن الجامعة، عقبه كلمة الدكتور أيمن عدلي المستشار الإعلامي بعمال مصر وكلمة الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية

وصرح الدكتور منتصر دويدار رئيس الجامعة في خطابه
أن الجامعة حريصة علي  تنظيم الملتقى التوظيف لخلق آفاق جديدة وإيجاد فرص عمل لطلابها  للحفاظ  على مستقبل طلابها وخريجيها من خلال تحديد المواصفات التي يجب أن يكتسبها الخريج أثناء الدراسة لتلبية احتياجات سوق العمل من واقع متطلبات أصحاب المصانع والشركات والمؤسسات وتحديد المسارات التي يمكن أن يسلكها الخريج مثل ريادة الأعمال، بعمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر  وتوفير فرص تدريب وعمل لهم بما يساهم في تعزيز  قطاع الصناعة المصرية ويكونوا قيمة مضافة للمجتمع الصناعي.

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وعلي هامش الملتقى تم توقيع  بروتوكول تعاون بين جامعة سمنود وشركة عمال مصر لتوفير فرص تدريب للطلاب أثناء فترة الدراسة وخلال الاجازة الصيفية لتعزيز مخرجات العملية التعليمية وتزويد الطلاب بالمهارات العملية اللازمة لممارسة العمل في التخصصات المختلفة بما يتوافق مع البرامج الدراسية بالجامعة. وتأهيل الطلاب لتحقيق متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، تنفيذا لتوجيها معالي رئيس الجمهورية لتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، وخطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة ورؤية مصر  2030.


وفي ختام اللقاء استعرضت بعض  المؤسسات الصناعية عرض تقديمي عن مؤسساتهم وأجري المسؤولين حوارات ومناقشات مع الطلاب حول استفساراتهم وأهدافهم من أجل تحقيق أقصى استفادة من فرص العمل والتدريب داخل هذه الشركات.

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ئون التعليم والطلاب الامتحانات التصنيع الغذائي التحقيق البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي التعليم والبحث العلمى التعليم والبحث الدكتور محمد أيمن عاشو الدكتور السيد العجوز التعليم والطلاب التعليم العالي و

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