محامية زوجة حسن شاكوش: طليق موكلتي يشهر بها بتصريحات كاذبة

أكدت المستشارة هايدي الفضالي محامية زوجة حسن شاكوش، أن طليق موكلتي يسعى إلى التشهير بها، من خلال تصريحات كاذبة.

وقالت هايدي الفضالي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن زوجة حسن شاكوش أرسلت لي رسائل صوتية وهي حريصة على عدم نشرها، وتتضمن ألفاظ صعبة جدا وشتائم وألفاظ لا استطيع ذكرها" وتم ارسالها من طليقها

التشهير بي من شخص ليس لديه أي صفة،

وأكدت ريم طارق، زوجة حسن شاكوش، أنه يتم التشهير بي من شخص ليس لديه أي صفة، مشيرة إلى أن طليقي يسعى للتشهير بي من أجل التنازل عن القضايا.