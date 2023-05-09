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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: يجب الاستفادة من فائض المياه المتاح في جنوب السودان

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن مصر حققت أكبر تنمية في جنوب السودان للمواطنين، مضيفا أن لا بد من الاستفادة من فائض المياه المتاح في جنوب السودان.

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أحمد موسى: تحرك مصري قوي لوقف إطلاق النار في السودان

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن عوائد الاستمثار في جنوب السودان كثيرة بسبب فائض المياه، هناك ترحيب شديد للمصريين في جنوب السودان الشقيقة.

 

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أنه سيتم تطيق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي لمليون افريقي في جنوب السودان، مشيرا إلى أن مصر الدولة رقم واحد في جنوب السودان على مستوى إفريقيا.

أحمد موسى السودان جنوب السودان المياة السيسي فيروس سي

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