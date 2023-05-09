جيش الاحتلال الإسرائيلي: سنوسع عملياتنا بقدر الحاجة في قطاع غزة

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، إن الضربات علي قطاع غزة كانت قيد الإعداد لبعض الوقت وأن الجيش انتظر واختار أفضل الأوقات.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال رئيس أركان جيش الاحتلال، إن “إسرائيل تريد الهدوء في قطاع غزة”.

وأضاف: “لذلك تصرفنا بطريقة مستهدفة، وسنوسع عملياتنا بقدر الحاجة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب ستتعامل بقوة وذراعها الطويلة تصل إلى كل إرهابي في أي مكان وزمان نختاره.

وأضاف نتنياهو في تصريحات له "نحن في خضم معركة ونستعد لكل السيناريوهات"، لافتة إلى أنني أعطيت تعليمات للمسّ بالقادة المسؤولين عن إطلاق الصواريخ قبل أسبوع.

وتابع: "من يضر بنا سنوجه له ضربة قوية، ولا حصانة لأي شخص يهدد إسرائيل وسنرد ردا ساحقا".