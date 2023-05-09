سنرد بقوة.. تصريحات خطيرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد اجتماع الكابينت

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب ستتعامل بقوة وذراعها الطويلة تصل إلى كل إرهابي في أي مكان وزمان نختاره.

وأضاف نتنياهو في تصريحات له "نحن في خضم معركة ونستعد لكل السيناريوهات"، لافتة إلى أنني أعطيت تعليمات للمسّ بالقادة المسؤولين عن إطلاق الصواريخ قبل أسبوع.

وتابع نتنياهو "من يضر بنا سنوجه له ضربة قوية، ولا حصانة لأي شخص يهدد إسرائيل وسنرد ردا ساحقا".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى أنه أوعز بالاستعداد للتصعيد في أكثر من ساحة.

كما وجه نتنياهو طلبا إلى المستوطنين، قائلا: "أطلب من المستوطنين التحلي بالصبر والانصياع لأوامر الجيش".

وكانت قد أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم تفويض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوأف جالانت بعد اجتماع الحكومة المصغرة “الكابينت” باتخاذ القرار بشأن مستوى أي رد إضافي.

وأضافت القناة العربية، أن الحكومة المصغرة سمحت لـ نتنياهو وجالانت بتوسيع الهجمات على قطاع غزة إذا لزم الأمر.