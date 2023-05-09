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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تعلن استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا

سوريا والسعودية
سوريا والسعودية

أعلنت الممكلة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا وبذلك بعد موافقة وزراء خارجية الدول العربية على عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية.

واكن قد رحب مجلس الوزراء السعودي بقرار استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات الجامعة العربية، مؤكدا على حرص الممكلة السعودية على دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.

وجاء في نص البيان السعودي عقب الاجتماع: "رحب المجلس بقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد في القاهرة، استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها".

وأضاف البيان، أن المملكة تؤكد حرصها على دعم الجهود كافة الرامية إلى التوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وانتمائها العربي، ويحقق الخير والنماء لشعبها الشقيق.

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