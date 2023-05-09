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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخارجية: سوريا دولة عربية تعرضت لأزمة طاحنة وعقد كامل من الصراع

السفير سامح شكري
السفير سامح شكري وزير الخارجية

علق السفير سامح شكري وزير الخارجية، على عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن هذا الأمر تم داخل الجامعة العربية.

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وأضاف شكري، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء: عندما زرت دمشق والتقيت الرئيس السوري بشار الأسد تحدثت عن تأكيد المسار الملائم وتنفيذ قرار مجلس الأمن.

وتابع وزير الخارجية: تحدثنا عن النازحين السوريين، وعودتهم إلى وطنهم، كما تم التواصل مع الأردن والسعودية ومجلس التعاون الخليحي في هذا الأمر. 

وأكمل السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن الأزمة السورية قضية عربية يتم التعامل معها في إطار عربي في ظل جمود التحركات الدولية، مضيفا أن سوريا تعرضت لأزمة طاحنة وعقد كامل من الصراع.

الخارجية سامح شكري سوريا جامعة الدول العربية أحمد موسى السعودية

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