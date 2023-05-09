أول رد من وزير الخارجية على تصريحات "حميدتي" ضد الطيران العسكري المصري

رد السفير سامح شكري وزير الخارجية، على تصريحات قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بأن الطيران المصري العسكري يقصف مواقع تابعة لهم في السودان.



وقال سامح شكري، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إنه كان هناك نوع من عدم التدقيق تحت ضغوط المشهد السوداني.



وأضاف وزير الخارجية، أن الدور المصري في السودان معاون، وميسر من أجل صالح كل الأطراف السودانية.



وفي السياق نفسه أشار السفير سامح شكري وزير الخارجية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي على تواصل مستمر مع العديد من القادة لبحث حل الأزمة السودانية.

