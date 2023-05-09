بعد تعليقه عقب هجوم إسرائيلي.. سوريا تعلن استئناف عمل مطار حلب الدولي

أعلنت سوريا، مساء اليوم الثلاثاء، استئناف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي اعتبارا من فجر يوم غد الأربعاء، بعد إصلاح أضرار لحقت به جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، وفقا لما ذكرته وكالة “سانا" السورية.

وقالت المؤسسة العامة للطيران المدني بسوريا، في بيان، أن "كوادرها بالتعاون مع الشركات الوطنية قامت بإصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان، لافتة إلى أنه يمكن لمختلف النواقل الجوية المشغّلة عبر المطار إعادة ﺑﺮﻣﺠﺔ رحلاتها القادمة والمغادرة كالمعتاد".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ في الأول من الشهر الجاري عدونا جوياً برشقات من الصواريخ مستهدفاً مطار حلب الدولي وعدداً من النقاط في محيط حلب أدى إلى مقتل عسكري سوري وإصابة خمسة مدنيين أخرين وخروج المطار عن الخدمة.