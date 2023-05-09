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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رمضان عبدالمعز: لو عاوز ترزق بزواج صالح افعل هذا الأمر

الزواج
الزواج

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن من أراد أنيسا فذكر الله يكفيه، ومن أراد جليسا فالقرآن يكفيه، ومن أراد أدبا فالأخلاق تكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه ومن أراد راحة فالآخرة تكفيه، ومن لا يكفيه كل ذلك فالنار تكفيه.


وأضاف عبد المعز، في برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "دي ام سي"، أن الناس أغلبهم مشغول ومهموم بأمر الرزق مع اختلاف النوع في هذا الرزق، فمنهم من يحتاج الصحة أو العافية أو المال.


واستشهد عبد المعز، بقوله تعالى (وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ (131) وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ).

وأكد أن المسلم كل ما عليه أن يكون من المتقين وأن يحرص على التقوى وعليه أن يطمئن لرزقه، فمن أراد الرزق بالزوجة الصالحة أو الزوج الصالح أو العلم أو الخير عاجله وآجله، فكل هذا مرتب ومقدور بأمر الله تعالى.

 

رمضان عبد المعز الصحة الرزق الزوجة الصالحة الزوج الصالح

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