المحكمة تدين ترامب في قضية الاعتداء الجنسي على الكاتبة جين كارول

أدانت محكمة مدنية في نيويورك، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية الاعتداء الجنسي على الكاتبة جين كارول، وفقا لفوكس نيوز.

و‏قررت هيئة المحلفين في المحكمة، أن ترامب لم يكن مذنبا بالاغتصاب، لكنه مذنب بالاعتداء الجنسي والتشهير ضد الكاتبة، حيث أمر الرئيس السابق بدفع 2 مليون دولار كتعويضات على الأضرار التي لحقت بالكاتبة جين كارول.

وكانت قد زعمت كارول أن ترامب اغتصبها في متجر يقع في برج ترامب في مانهاتن في عام 1996.

وعلى الجانب الآخر، يصر ترامب وفريقه القانوني على أن مزاعم كارول ملفقة، مع رد الفعل الأولي للرئيس السابق بما في ذلك اتهام كارول بالرغبة في بيع نسخ من كتابها.

‏أدى هذا الإنكار إلى مقاضاة كارول لترامب بادعاء التشهير، مدعيا أن رده تسبب في الإضرار بسمعتها.‏

وطالبت الدعوى القضائية التي رفعتها كارول بتعويضات عقابية، بالإضافة إلى أمر بأن يتراجع ترامب عن تصريحه.‏

‏وقال ‏‏محامي ترامب، جو تاكوبينا،‏‏ لهيئة المحلفين، يوم الاثنين، إن قصة كارول بعيدة المنال بحيث لا يمكن تصديقها.