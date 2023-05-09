طارق فهمي: مصر أدانت الاعتداءات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن ما قامت به إسرائيل من اعتداءات اليوم في قطاع غزة، يعد خطأ جسيما، خاصة أنإسرائيل لديها حكومتان وهي حكومة المستوطنين وحكومة نتينياهو.

وقال طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أنه يوجد مظاهرات كبيرة بالشارع الإسرائيلية احتجاجا على المشروع الذي أقره رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن القضاء الإسرائيلي.

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مصر أدانت الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وحملت الحكومة الإسرائيلية ما يحدث، ودعت إلى ضرورة وجود حلول لوقف الإعتداءات الإسرائيلية، وتحميلها ما يحدث.

الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

نحن أمام حكومة إسرائيلية تريد حسم الصراع العربي الإسرائيلي لصالحها، وترغب في حدوث مواجهات قوية، وسيكون هناك حراك شعبي فلسطيني قوي، خاصة مع الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.