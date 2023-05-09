الأول عالميا في القرآن يبدع في استخدام المقامات الصوتية.. فيديو

تلا الدكتور ماهر فرماوي، الفائز بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، قراءة مجودة بطريقة تنوع المقامات.

وقال ماهر فرماوي، لصدى البلد، إن الذي يريد البركة في حياته وولده وأهله، فعليه أن يتعلق بالقرآن الكريم، منوها بأنه كان متعلقا بالقرآن منذ الصغر.

وأضاف فرماوي، أنه اشترك في العديد من المسابقات منها المسابقة العالمية للقرآن، والتي لها صعوبة كبيرة في مراحلها، على حد وصفه.

وأشار إلى أنه اشترك في المسابقة العالمية للقرآن الكريم العام الماضي، إلى أن وصل للمرحلة الرابعة والأخيرة وأخطأ في حرف واحد وهو قوله تعالى في سورة الجن (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ ) فقال بلفظ (فأن له) وهو الخطأ الذي تسبب في استبعاده من المسابقة.

وأوضح، أنه شارك في المسابقة العام الحالي ولم ييأس من الفشل، وبالفعل تجاوز مراحل المسابقة في فرع الصوت الحسن وفهم معاني ومقاصد القرآن، وكان متقدما لهذا الفرع 1500 متسابق، وتخطي مراحل المسابقة واحدة تلو الأخرى إلى أن وصل في المرحلة النهائية لاختيار 3 فائزين من المسابقة، لتمثيل مصر في المسابقة العالمية للقرآن، وبالفعل تم اختياره ومعه بنتين لتمثيل مصر في هذه المسابقة.

وتابع أنه بعد الفوز لتثميل مصر بدأ الخوف يدخل قلبه، وبدأ على الاعتكاف على القرآن الكريم، وكان يقرأ كل يوم عشرة أجزاء من القرآن، وحصل على المركز الأول على مستوى العالم في حفظ القرآن وفهم مقاصده والصوت الحسن.