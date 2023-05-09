ترامب بعد إدانته في قضية اغتصاب: الحكم وصمة عار

وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الحكم في قضية محاولة اغتصاب الكاتبة والصحفية، جين كارول، بأنه عار.

وكتب ترامب، على شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، معلقاً على قرار المحكمة: "حكم المحكمة وصمة عار.. استمرار لأعظم مطاردة للساحرات في كل العصور".

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت محكمة مدنية في نيويورك، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية الاعتداء الجنسي على الكاتبة والصحفية جين كارول.

و‏قررت هيئة المحلفين في المحكمة، أن ترامب لم يكن مذنبا بالاغتصاب، لكنه مذنب بالاعتداء الجنسي والتشهير ضد الكاتبة، حيث أمر الرئيس السابق بدفع 2 مليون دولار كتعويضات على الأضرار التي لحقت بالكاتبة جين كارول.