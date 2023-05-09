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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب بعد إدانته في قضية اغتصاب: الحكم وصمة عار

دونالد ترامب
دونالد ترامب

وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الحكم في قضية محاولة اغتصاب الكاتبة والصحفية، جين كارول، بأنه عار.

وكتب ترامب، على شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، معلقاً على قرار المحكمة: "حكم المحكمة وصمة عار.. استمرار لأعظم مطاردة للساحرات في كل العصور".

المحكمة تدين ترامب في قضية الاعتداء الجنسي على الكاتبة جين كارول

قرار عاجل من ترامب بشأن محاكمته في تهمة الاغتصاب

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت محكمة مدنية في نيويورك، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية الاعتداء الجنسي على الكاتبة والصحفية جين كارول.

و‏قررت هيئة المحلفين في المحكمة، أن ترامب لم يكن مذنبا بالاغتصاب، لكنه مذنب بالاعتداء الجنسي والتشهير ضد الكاتبة، حيث أمر الرئيس السابق بدفع 2 مليون دولار كتعويضات على الأضرار التي لحقت بالكاتبة جين كارول.

دونالد ترامب جين كارول الرئيس الأمريكي السابق ترامب المحكمة

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