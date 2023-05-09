الخارجية السودانية تدعو إلى اعتبار مليشيا الدعم السريع منظمة إرهابية

قالت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، إن مليشيا الدعم السريع دخلت مقر مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي بـ الخرطوم وقامت بتخريب المكاتب وإتلاف المستندات وسرقة محتوياته.

وأدانت الخارجية السودانية في بيان لها اليوم، سلوك مليشيا الدعم السريع، ودعت المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي لإدانته بأشد العبارات.

كما دعت خارجية السودانية في بيانها، إلى اعتبار الدعم السريع منظمة إرهابية وتحميلها المسؤولية القانونية أمام آليات العدالة الوطنية والدولية.

وفي وقت سابق، قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن الصراع بين القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع دخل مرحلة الكارثة الإنسانية.

وأضاف الاتحاد الأوروبي: نعمل مع شركائنا لوقف إطلاق النار والانتقال إلى مفاوضات سياسية في السودان".

كما وصف الاتحاد الأوروبي في بيانه اليوم، الوضع في إقليم دارفور بـ "الغامض والخطير".