موازنة النواب: بعض الآراء تؤكد أن الأزمة الاقتصادية سببها ما يحدث بالعالم

أكد النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحالة الاقتصادية للشعب المصري تؤكد أن هناك خطوات خاطئة وأننا أمام مشكلة كبيرة، مشيرًا إلى أن هناك جزء خارجي للأزمة لا يمكن تجاهله، لكن المشكلة أن هناك عددا من الإجراءات والسياسات تم اتخاذها بشكل خاطئ والاستهانة بأصوات كثيرة كانت تعرض على هذا النهج، وبالتالي التأثير أصبح مضاعفا.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة cbc، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، أنّ صمام أمان أي مجتمع هو الطبقة الوسطى، لأنها أكثر طبقة تدفع ضرائب، أما الطبقة الأكبر فيمكنها التهرب من الضرائب، أما الطبقة الوسطى فهي الأقل في الحصول على الخدمات، وهي صمام المجتمع لأنها تستوعب التشغيل.

وتابع، أن هذه الطبقة تعاني بسبب عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها ومن ثم، فإننا أمام مشكلة، وهذا يستدعي تغييرا في وجهات النظر، مشددًا على أن أي تجربة اقتصادية ناجحة لها عدد من الملامح، فيجب ألا تزيد الديون عن الإنتاج وأن يتم تعظيم الإنتاج بشكل يفوق المصروفات، ولكن الأزمة تكمن في اننا لا ننتج بقدر ما نستهلك، ولافتًا إلى أن المشكلة الرئيسة تكمن في نهج الحكومة وأولوياتها ومسارات الانفاق بشكل عام.