تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى النائب محمود بكرى

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله الكاتب الصحفي محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ، الذي وافته المنية اليوم .

وتقدمت التنسيقية بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و أن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وأعلن النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن وفاة شقيقه النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ.

وكتب مصطفى بكري: بسم الله الرحمن الرحيم .. ”إنا لله وإنا إليه راجعون" صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره - أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب د . محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي منذ قليل بمستشفى المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت على أكثر من 70 يومًا.

وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة وسيحدد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة.