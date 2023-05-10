أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. القاهرة وجوبا تسعيان لتسوية الأزمة السودانية.. البابا تواضروس يتوجه إلى الڤاتيكان

أخبار مصر.. استعرض الرئيس السيسي تثبيت الهدنة والانتقال إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في السودان، فيما زار قداسة البابا تواضروس الثاني، في أول محطة لقداسته لزيارته حاضرة الڤاتيكان.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



السيسي يستعرض تثبيت الهدنة والوقف الشامل والدائم لإطلاق النار في السودان

استعرض الرئيس السيسي تثبيت الهدنة والانتقال إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في السودان، خلال استقباله، اليوم، الفريق أول "توت جلواك" مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة…

البابا تواضروس يبدأ رحلته للفاتيكان بزيارة مزار القديس بطرس

زار قداسة البابا تواضروس الثاني، في أول محطة لقداسته لزيارته حاضرة الڤاتيكان، مزار القديس بطرس الرسول، حيث رافق قداسة البابا الكاردينال كورت كوخ رئيس مكتب وحدة الكنائس ووفد الكنيسة القبطية وعدد من ممثلي الكنيسة الكاثوليكية…

مصطفى مدبولي: مصر تولي اهتماما بالغا بمستقبل القارة الأفريقية

القى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة استهلها بتوجيه التحية والشكر لكل الأطراف ذات الصلة بالعمل الإنمائي والتعاون الدولي، على الجهود المبذولة من جانبهم كشركاء في التنمية، من أجل تعزيز قيمة رأس المال البشري، والنهوض بالمستوى المعيشي لسكان هذا الوطن بجميع أطيافه، بمن في ذلك المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء، وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً، وفي مقدمتهم النساء والشباب، والمساعدة في الوصول إلى الخدمات الأساسية عالية الجودة والعمل اللائق من أجل مستقبل أفضل…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



السياحة على مائدة الحوار الوطني.. استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لجذب الزائرين

قال حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين السابق ، الخريطة السياحية لمصر تحمل العديد من المنتجات السياحية وأدوات وسائل الجذب تتحسن بشكل يحقق الـ 30 مليون سائح بدخل 30 مليار جنيه .

الحوار الوطني مائدة واحدة تتسع للجميع.. وعمال مصر يضعون آمالا على تحقيق العدالة الاجتماعية

أكد عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، ورئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب ، أن محور العدالة الاجتماعية الذي سيتم مناقشته في جلسات الحوار الوطني ، يعتبر من أهم المحاور المطروحة على مائدة الحوار الوطني ويوازي المحورين الاقتصادي والسياسي…

وزير النقل يتفقد "وادي الملوك" أحدث وأكبر سفن الأسطول التجارى المصرى.. صور

قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بزيارة السفينة WADIALMOLOUK ( سفينة وادي الملوك ) التابعة لشركة الملاحة الوطنية احدى شركات وزارة النقل و التي تم انضمامها لأسطول الشركة هذا العام و المقرر رفع العلم عليها خلال الافتتاح الرئاسي للمحطة …

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



السياحة على مائدة الحوار الوطني.. رؤية تصيغ خريطة القطاع بـ 10 وسائل جذب

قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضوجمعيتي مستثمري السياحة بجنوب سيناء ومرسي علم ، أن كل شبر في مصر منطقة سياحية في واقع حقيقي ونحتاج لوضع خريطة سياحية محدثة نتيجة المجريات العديدة التي شهدها القطاع من اكتشافات آثرية ومنتجات سياحية جديدة وفى اطار ذلك نحتاج نظرة شاملة …

تعديل التشريعات ومزيد من الحقوق..ما هي مطالب عمال مصر من الحوار الوطني

انطلق الحوار الوطني في 3 مايو الجاري، في إطار التزم الدولة بتعهداتها المسبقة، وتأكيد حرصها على توفير مناخ عام يتيح التعاون بين جميع الأطياف لصالح الوطن، ولتحقيق مستقبل مشرق تنهض فيه كل القطاعات، وهو ما يؤكد أيضا عزم القيادة السياسية في إيجاد حلول جذرية لجميع القضايا والمشكلات، وتتويج جهود أعضاء مجلس الأمناء في رسم معالم المرحلة المقبلة، وترسيخ قواعد جمهوريتنا الجديدة….

حلم الـ 30 مليون سائح.. خبراء يضعون خريطة طريق للحوار الوطني لجلب 30 مليار دولار لمصر

رصد "صدى البلد" أراء خبراء القطاع السياحي حول مستقبل السياحة في مصر، وما هو المطلوب لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية في مصر والتي تتميز بالتنوع، ولكي تكون أيضاً خريطة طريق أمام لجنة السياحة بالحوار الوطني…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



يكفي لأشهر .. الحكومة تكشف عن الاحتياطي الاستراتيجي للأرز والسكر والزيت

أكدت وزارة التموين، أنه لا صحة لنقص السلع الأساسية في الأسواق أو المنافذ التموينية، مُشددةً على توافر كافة السلع الأساسية بشكل طبيعي، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بكافة الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي…

مدبولي يوجه بسرعة إنهاء الاتفاقات الخاصة بشركات قطاع الأعمال المخطط طرحها

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة…

وزير الدفاع يلتقى نظيره العراقي لبحث التعاون العسكري المشترك

إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بثابت محمد سعيد العباسى وزير دفاع جمهورية العراق والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام ، حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين…

رانيا المشاط: يوجد 32 وكالة وصندوقا وبرنامجا للأمم المتحدة في مصر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن مصر والأمم المتحدة ترتبطان بعلاقات مستدامة وطويلة الأمد منذ تأسيس المنظمة، كما تعتز مصر بالشراكات الإنمائية مع البرامج والوكالات الأممية المتخصصة، بما يرسخ لمبادئ التعاون متعدد الأطراف والتضامن بين الشعوب..

وزير الزراعة: 3 إجراءات للوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر عالميا

شارك السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في الاجتماع الوزاري برئاسة إنجلترا وبمشاركة الرئاسة المصرية والإماراتية وحضور أكثر من ٣٠ وزيرًا ممثلًا لمبادرة أجندة الاختراق الزراعي الـ Breakthrough والتي تهدف إلي تبني التكنولوجيات الحديثة…