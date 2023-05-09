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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعديل التشريعات ومزيد من الحقوق..ما هي مطالب عمال مصر من الحوار الوطني

عمال
عمال

انطلق الحوار الوطني في 3 مايو الجاري، في إطار التزم الدولة بتعهداتها المسبقة، وتأكيد حرصها على توفير مناخ عام يتيح التعاون بين جميع الأطياف لصالح الوطن، ولتحقيق مستقبل مشرق تنهض فيه كل القطاعات، وهو ما يؤكد أيضا عزم القيادة السياسية في إيجاد حلول جذرية لجميع القضايا والمشكلات، وتتويج جهود أعضاء مجلس الأمناء في رسم معالم المرحلة المقبلة، وترسيخ قواعد جمهوريتنا الجديدة.

ويعتبر محور العدالة الاجتماعية في جلسات الحوار الوطني، يعتبر من أهم المحاور المطروحة على مائدة الحوار الوطني ويوازي المحورين الاقتصادي والسياسي.

العمال و الجمهورية الجديدة

أكد عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، أن محور العدالة الاجتماعية الذي سيتم مناقشته في جلسات الحوار الوطني، يعتبر من أهم المحاور المطروحة على مائدة الحوار الوطني ويوازي المحورين الاقتصادي والسياسي.

وشدد على أن الحوار الوطنى مائدة واحدة تتسع للجميع، ويشارك فيه كل الأطياف المختلفة في الحوار الذي يسير فى الاتجاه الصحيح ويقدم تجربة متكاملة تدفع نحو إجراء إصلاحات سياسية أوسع تستجيب لتطلعات القوى السياسية المختلفة، فضلا عن أن الحوار الوطني  يعتبر فرصة تاريخية حقيقية لإثراء الحياة السياسية والحزبية في مصر، مما يؤكد رغبة الدولة وإرادتها في مشاركة مواطنيها ومن ضمنهم العمال بالطبع، لرسم مستقبل البلاد وبناء الجمهورية الجديدة بشكل حضاري وديمقراطي حقيقي.

وأوضح عبد المنعم الجمل إن عمال مصر يضعون آمالا وطموحات كبيرة على الحوار الوطني لتحقيق كل ما هو في صالحهم ، ومن أبرز ما يريد العمال من الحوار الوطني هو إجراء تعديلات علي العديد من التشريعات التي تحتاج إلي التعديل من أجل تحقيق مزيدا من الحقوق للعمال ومن بينها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وقانون العمل، والمنظمات النقابية وغيرها من التشريعات الاجتماعية التي تمس الطبقة العاملة المصرية، فضلا عن إرساء قواعد جديدة للتثقيف العمالي والتدريب المهني لوظائف المستقبل.

كما تتمثل مطالب العمال من الحوار الوطني، الحفاظ على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص، وبما يحافظ على الاقتصاد الوطني، فضلا عن صرف الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص أسوة بما يتم تحديده للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مشددا علي أن التنظيم النقابى المصرى يضع آمال وطموحات كبيرة على نتائج هذا الحوار لتحقيق ما يصبو إليه عمال مصر.

وأكد "الجمل" ضرورة إعادة دور وقوة التنظيم النقابي العمالي كأبرز منظمة من منظمات المجتمع المدني في مصر التي تضم في عضويتها أكثر 5  ملايين عامل. 

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أن تجربة الحوار الوطني جديدة في تاريخنا السياسي، ولم يحدث هذا الحوار من قبل ، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا علي الاستفادة من كل الآراء ، وقد ظهر ذلك في تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، والمقررين والمقررين المساعدين للجان الحوار، الذي يعبر عن كامل أطياف المجتمع في مصر.

 لذلك علينا أن نستفيد من كل القوى السياسية في الدولة المصرية وآرائها لنرسم معا معالم الطريق ليخرج الحوار الوطني معبرا عن  جميع أفراد المجتمع وصولا إلى "الجمهورية الجديدة".

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