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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الاتصالات يبحث فرص الاستثمار مع مسئولي شركات صناعة البرمجيات في ألمانيا

صدى البلد

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الدكتور توماس كروبف رئيس مركز "بوش"Bosch  للبحث والتطوير؛ فى مدينة شتوتجارت بألمانيا؛ وتناول اللقاء الحوافز التى تقدمها الدولة لتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار وإنشاء مراكز للبحث والتطوير فى مصر.

حضر اللقاء الدكتور ماركوس تيل رئيس مركز "بوش"Bosch  للبحث والتطوير لمنطقة أفريقيا، والدكتور ديرك الييس عضو مجلس إدارة مركز بوش لأبحاث الشركات.

كذلك عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع وجدى درمول الشريك المؤسس والمدير العام لشركة "إيلكو للحلول " ELCO Solutions  المتخصصة فى تطوير البرمجيات وخدمات الرقمنة. تم خلاله استعراض جهود الدولة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتهيئة المناخ المحفز على الاستثمار.

كما اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع الدكتور فلوريان سومر مدير تطوير الأعمال والمدير الشريك لخط انتاج البرمجيات المدمجة فى شركة Vector "فيكتور" ويوهين رين رئيس تطوير البرمجيات المدمجة بشركة فيكتور المتخصصة فى تقديم خدمات البرمجيات والخدمات الهندسية لشبكات الأنظمة الإلكترونية.

وفى سياق متصل؛ التقى الدكتور عمرو طلعت مع ساندرا مايل المدير التنفيذى لشركة "فورتك للإلكترونيات أى جي" FORTEC Elektronik AG. وشهد اللقاء تسليط الضوء على المقومات التى يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى جعلت من مصر مقصدا عالميا لمراكز خدمات الأعمال للشركات العالمية المتخصصة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والالكترونيات.

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ.

عمرو طلعت يزور ألمانيا

جدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت يزور ألمانيا خلال الفترة من 9 حتى 12 مايو. ويتضمن جدول أعمال الزيارة عقد لقاءات مع وزراء ومسؤولين حكوميين، ومسئولى الشركات المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون بين البلدين واستعراض فرص الاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

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