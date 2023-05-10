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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرب كنيس يهودي.. تونس تكشف هوية ضحيتي حادث جربة من الزوار

علم تونس
علم تونس

كشفت وزارة الخارجية التونسية، أن ضحيتي عملية إطلاق النار في جربة من الزوار، هما تونسي (30 سنة) وفرنسي (42 سنة)، حسب ما نقلته إذاعة "موزاييك" التونسية.

وكانت وزارة الداخلية التونسية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تفاصيل إطلاق نار ومقتل رجل أمن بمحيط كنيس الغريبة اليهودي في جربة.

وقالت الداخلية التونسية إنه أقدم مساء الثلاثاء، عون حرس تابع للمركز البحري للحرس الوطني بأغير جربة على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والاستيلاء على الذخيرة، ثم حاول الوصول إلى محيط معبد الغريبة وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائية على الوحدات الأمنية المتمركزة بالمكان والتي تصدت له ومنعته من الوصول إلى المعبد وأردته قتيلًا.

وأوضحت أن هذه العملية أسفرت عن إصابة 6 أعوان أمن بإصابات متفاوتة الخطورة توفي أحدهم، كما توفي 2 من الزوار وأصيب 4 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكدت الوزارة أنه تم تطويق المعبد ومحيطه وتأمين جميع المتواجدين داخل المعبد وخارجه، لافتة إلى أن الأبحاث متواصلة لمعرفة دواعي هذا الاعتداء الغادر.

وذكرت مصادر أمنية لـ"موزاييك"، أن الوضع حاليًا في جزيرة جربة تحت السيطرة، حيث تم تطويق الجزيرة وإيقاف الحركة، وذلك إثر العثور مساء أمس الثلاثاء، على رجل أمن مقتولًا، بمركز أغير البحري بجربة إضافة إلى فقد سلاحه.

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