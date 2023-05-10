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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

يستمر أسبوعا.. انطلاق عرض "فات الميعاد" على مسرح قصر ثقافة السويس

صدى البلد

أطلق فرع ثقافة السويس فعاليات العرض المسرحي "فات الميعاد" لفرقة قصر ثقافة السويس، أمس الاثنين، على مسرح القصر، ضمن عروض شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

تدور أحداث العرض حول فرقة مسرحية تقدم لعبة افتراضية تنطوي على البحث عن القيم والمبادئ التي يبحث عنها الإنسان طوال حياته حتى يصل إلى نهاية عمره.

العرض تأليف وإخراج دكتور أسامة رؤوف، ديكور عمر كمال، أشعار محمد فوزي، موسيقى وألحان رائف يوسف، ويستمر عرضه لمدة أسبوع، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، ضمن عروض المسرح بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل.

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وتشهد مسارح الهيئة العامة لقصور الثقافة حالة من الزخم خلال الفترة الأخيرة بمواقعها الثقافية بالمحافظات، إيمانا بالدور الكبير للمسرح في تعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع.

ثقافة إقليم القناة وسيناء الثقافي الإدارة العامة للمسرح الهيئة العامة لقصور الثقافة العرض المسرحي المخرج هشام عطوة

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