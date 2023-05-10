جومانا مراد: محطتش ميك آب في دور دميانة لأنها صعيدية.. والمصريون روحهم حلوة والبلد دي ليها فضل عليا

حلت الفنانة جومانا مراد ضيفة على الإعلامية "لميس الحديدي"، في برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "ON E"، وتحدثت عن دورها في مسلسل عملة نادرة ودورها الصعيدي وعن حبها لمصر وللشعب المصري و علاقتها بزوجها وأولادها.

نجحت في القيام بعملين لأول مرة



قالت الفنانة جومانا مراد أن دورها في شخصية "دميانه" في مسلسل عملة نادرة ونجاحها فيه هو توفيق إلهي وأنها نجحت في القيام بعملين لأول مرة في شهر رمضان وكانت مخاطرة صعبة ومرهقة جدا.

تابعت جومانا مراد خلال لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "كنت بخرج من لوكيشن للوكيشن لشخصية مختلفة من عالم أخر أول مرة أقدم عملين في رمضان وهما شخصيتين عكس بعضهما البعض وكنت بقول إزاي أقدر أقدم الدورين بشكل مختلف وأقنع الناس بالاختلاف".

وأضافت جومانا مراد: "حبيت شخصية دميانة ومراسي وأي دور بقدمه لازم أحبه لو محبتوش مش هعرف اعمله ولما بحس أن الشخصية خطفت قلبي بقوم بيها على طول وأنا شخصية " دميانه " صعبت عليا وتحملت الكثير وتعرضت لامور كثيرة وأنا تأثرت بها لدرجة اني عيطت وانا بقرأ الورق "



محطتش ميك آب في دور دميانة

قالت الفنانة جومانا مراد حول عدم وضعها للمكياج في دور دميانة بمسلسل عملة نادرة مش بفكر أبدا في الحاجات دي والمسلسل كله من غير مكياج أخرنا الكحل للغرض وده دور صعيدي مش بيحطوا الميك اب ومكنش فارق معايا المكياج أخر اهتماماتي إني أطلع حلوة المهم أقوم بالشخصية نفسها وأنا بطبعي بميل لعدم وضع الميك اب.



وتابعت جومانا مراد خلال لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: قائلة: "تعمدت في مراسي أحط ميك اب أوفر وألبس دهب حتى تتميز عن دميانه وسبحان الله كل ما الميك اب بيقل بتبقي الشخصية أقرب للناس وبتتصدق بشكل أكبر".



وأضافت جومانا مراد كلاهما تصدرا التريند سواء دميانه أو مراسي ولم اكن أتوقع أن أنجح فيهما ويحتلا في التريند رغم أني من قلقي كنت هعتذر عن أحد الدورين تعبت كتير وذاكرت وواصلت أيام لم أنم لمدة 40 ساعة .



المصريون روحهم حلوة



قالت الفنانة جومانا مراد إن دورها الصعيدي في مسلسل عملة نادرة ليس الأول لها بل كان أول دور لها في مسلسل "قلب حبيبة" مع الفنانة الراحلة سهير البابلي وأن اللهجة المصرية هي لهجة "روح " وليست مجرد لهجة يمكن إتقانها.

وتابعت جومانا مراد خلال لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: قائلة: " دائماً بقول أن اللهجة المصرية مش معناها أني أتكلم مصري ممكن أي حد يتكلم مصري لكن اللهجة المصرية عبارة عن روح والمصريين عندهم روح خاصة بيهم والي مش هيعرف ياخد الروح دي مش هيعرف يوصل للناس لان المصريين لديهم إيقاع سريع في الحياة مقارنة بالسوريين بالإضافة لخفة دم والمصريين متميزين بأمور كثيرة مش حكاية لهجة قد ماهي حكاية روح.

وأعربت عن حبها الشديد لمصر وتقديرها لها قائلة : " أنا تربيت مع مصريين من وقت كنت طفلة منذ نعومة أظافري وبعشق مصر وبحس اني مصرية وده مش كلام بحس أن روحي مصرية والبلد دي ليها فضل كبير عليا وأنا مش بس متجوزة هنا أسرتي كلها هنا ولو سافرت بره مصر أسبوع بس مش بعرف بقول لازم أرجع ".

وعن دورها مع الفنان جمال سليمان قالت : نجحت مع جمال سليمان في مسلسل الخيط الأبيض.. وده أهم سبب لقدومنا لمصر وقتها."

وعن أصعب المشاهد قالت : مشهد النعش كنت قلقانه إزاي هعمله وشيلت التراب وحطيته على راسي لأني قرأت عن تقاليد وموروثات الوفاة في الأرياف ".

الحب وحده لا يكفي



كشفت الفنانة جومانا مراد أن غياب الأزواج لفترات طويلة من أهم الموضوعات اللي تم طرحها في مسلسل عملة نادرة، قائلة : " قضية غياب الأزواج بسبب اكل العيش بيخلي الست مطمع وفي المشهد الذي شكت فيه للقسيس مشكلة غياب الزوج تناول هذه القضية .



تابعت جومانا مراد خلال لقاء خلال " برنامج " كلمة أخيرة “ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON قائلة: ”علاقتي بزوجي قوية وهو صديق قبل كل شيء واي واحدة عايزة تتجوز بنصحها أن لازم يبقى فيه صداقة مع الحب لان الصداقة تستمروا تجعل الأمور بينهما أكثر صراحة وأريحية والحب صحيح شيء جميل لكن في البدايات بيكون في الوهج ثم يمر بمراحل لكن الحب وحده لا يكفي لكن الصداقة والاحترام أهم شيء والاحترام أهم من الحب".



وأضافت جومانا مراد: "الحب بعد مرور عشر سنوات مستمر لكن مقترن بالصداقة والاحترام وده سر استمرارنا مع بعض والحياة بتختلف لما يبقى فيه أولاد وعندي محمد 4 سنوات وعيل 3 سنوات والأولاد بتغير طعم الحياة والمرأة العربية لما بيكون عندها أولاد بيكنوا أولوياتها ".