جومانا مراد: الحب وحده لا يكفي لكن الصداقة والاحترام أهم شيء

كشفت الفنانة جومانا مراد أن غياب الأزواج لفترات طويلة من أهم الموضوعات اللي تم طرحها في مسلسل عملة نادرة، قائلة : " قضية غياب الأزواج بسبب اكل العيش بيخلي الست مطمع وفي المشهد الذي شكت فيه للقسيس مشكلة غياب الزوج تناول هذه القضية .



تابعت جومانا مراد خلال لقاء خلال " برنامج " كلمة أخيرة “ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON قائلة: ”علاقتي بزوجي قوية وهو صديق قبل كل شيء واي واحدة عايزة تتجوز بنصحها أن لازم يبقى فيه صداقة مع الحب لان الصداقة تستمروا تجعل الأمور بينهما أكثر صراحة وأريحية والحب صحيح شيء جميل لكن في البدايات بيكون في الوهج ثم يمر بمراحل لكن الحب وحده لا يكفي لكن الصداقة والاحترام أهم شيء والاحترام أهم من الحب".

الصداقة والاحترام



وأضافت جومانا مراد: "الحب بعد مرور عشر سنوات مستمر لكن مقترن بالصداقة والاحترام وده سر استمرارنا مع بعض والحياة بتختلف لما يبقى فيه أولاد وعندي محمد 4 سنوات وعيل 3 سنوات والأولاد بتغير طعم الحياة والمرأة العربية لما بيكون عندها أولاد بيكنوا أولوياتها ".