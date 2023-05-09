جومانا مراد: نجحت في القيام بعملين لأول مرة خلال رمضان

قالت الفنانة جومانا مراد أن دورها في شخصية "دميانه" في مسلسل عملة نادرة ونجاحها فيه هو توفيق إلهي وأنها نجحت في القيام بعملين لأول مرة في شهر رمضان وكانت مخاطرة صعبة ومرهقة جدا.

تابعت جومانا مراد خلال لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "كنت بخرج من لوكيشن للوكيشن لشخصية مختلفة من عالم أخر أول مرة أقدم عملين في رمضان وهما شخصيتين عكس بعضهما البعض وكنت بقول إزاي أقدر أقدم الدورين بشكل مختلف وأقنع الناس بالاختلاف".

عيطت وانا بقرأ الورق



وأضافت جومانا مراد: "حبيت شخصية دميانة ومراسي وأي دور بقدمه لازم أحبه لو محبتوش مش هعرف اعمله ولما بحس أن الشخصية خطفت قلبي بقوم بيها على طول وأنا شخصية " دميانه " صعبت عليا وتحملت الكثير وتعرضت لامور كثيرة وأنا تأثرت بها لدرجة اني عيطت وانا بقرأ الورق "