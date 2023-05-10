جومانا مراد: محطتش ميك آب في دور دميانة لأنها صعيدية

قالت الفنانة جومانا مراد حول عدم وضعها للمكياج في دور دميانة بمسلسل عملة نادرة مش بفكر أبدا في الحاجات دي والمسلسل كله من غير مكياج أخرنا الكحل للغرض وده دور صعيدي مش بيحطوا الميك اب ومكنش فارق معايا المكياج أخر اهتماماتي إني أطلع حلوة المهم أقوم بالشخصية نفسها وأنا بطبعي بميل لعدم وضع الميك اب.

وتابعت جومانا مراد خلال لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: قائلة: "تعمدت في مراسي أحط ميك اب أوفر وألبس دهب حتى تتميز عن دميانه وسبحان الله كل ما الميك اب بيقل بتبقي الشخصية أقرب للناس وبتتصدق بشكل أكبر".

لم أنم لمدة 40 ساعة



وأضافت جومانا مراد كلاهما تصدرا التريند سواء دميانه أو مراسي ولم اكن أتوقع أن أنجح فيهما ويحتلا في التريند رغم أني من قلقي كنت هعتذر عن أحد الدورين تعبت كتير وذاكرت وواصلت أيام لم أنم لمدة 40 ساعة .