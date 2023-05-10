جومانا مراد: المصريون روحهم حلوة والبلد دي ليها فضل عليا

قالت الفنانة جومانا مراد إن دورها الصعيدي في مسلسل عملة نادرة ليس الأول لها بل كان أول دور لها في مسلسل "قلب حبيبة" مع الفنانة الراحلة سهير البابلي وأن اللهجة المصرية هي لهجة "روح " وليست مجرد لهجة يمكن إتقانها.

وتابعت جومانا مراد خلال لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: قائلة: " دائماً بقول أن اللهجة المصرية مش معناها أني أتكلم مصري ممكن أي حد يتكلم مصري لكن اللهجة المصرية عبارة عن روح والمصريين عندهم روح خاصة بيهم والي مش هيعرف ياخد الروح دي مش هيعرف يوصل للناس لان المصريين لديهم إيقاع سريع في الحياة مقارنة بالسوريين بالإضافة لخفة دم والمصريين متميزين بأمور كثيرة مش حكاية لهجة قد ماهي حكاية روح.



وأعربت عن حبها الشديد لمصر وتقديرها لها قائلة : " أنا تربيت مع مصريين من وقت كنت طفلة منذ نعومة أظافري وبعشق مصر وبحس اني مصرية وده مش كلام بحس أن روحي مصرية والبلد دي ليها فضل كبير عليا وأنا مش بس متجوزة هنا أسرتي كلها هنا ولو سافرت بره مصر أسبوع بس مش بعرف بقول لازم أرجع ".

دورها مع الفنان جمال سليمان



وعن دورها مع الفنان جمال سليمان قالت : نجحت مع جمال سليمان في مسلسل الخيط الأبيض.. وده أهم سبب لقدومنا لمصر وقتها."

وعن أصعب المشاهد قالت : مشهد النعش كنت قلقانه إزاي هعمله وشيلت التراب وحطيته على راسي لأني قرأت عن تقاليد وموروثات الوفاة في الأرياف ".