في ذكرى رحيلها .. محطات فارقة بحياة هالة فؤاد

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة هالة فؤاد التى توفيت فى مثل هذا اليوم من عام 1993 وعلى الرغم من الرحلة القصيرة التي قضتها هالة مع الفن إلا أنها استطاعت أن تترك بصمة وعلامة جميلة فى نفوس الجمهور الذى عشق براءتها وطلتها.

حيث ولدت هالة فؤاد فى 26 أبريل عام 1958، وهى ابنة المخرج أحمد فؤاد، وظهرت هالة برفقة والدها فى بعض الأعمال وهى بعمر عامين.

ومنها أفلام “العاشقة” و”إجازة بالعافية” و”رجال في المصيدة”.

وحصلت هالة فؤاد على بكالوريوس التجارة عام 1979، وحصلت هالة على دور البطولة في فيلم “مين يجنن مين” أمام محمود ياسين وحسين فهمي، ثم قدمت عددًا كبيرًا من الأدوار.

بدأت الفنانة هالة فؤاد مشوارها الفنى القصير أثناء دراستها بالجامعة، حيث رشحها المخرج عاطف سالم لتشارك في دور بفيلم “عاصفة من دموع”، واستطاعت الفنانة هالة فؤاد أن تحقق نجاحاً كبيراً وحصلت على جائزتين عن هذا الفيلم الأولى من جمعية الفيلم، والثانية من المجلس الأعلى للثقافة.

وبعد هذا النجاح الذي حققته في هذا الفيلم تم ترشيحها لأداء دور مع الفنان أحمد زكى فى مسلسل “الرجل الذى فقد ذاكرته مرتين” وهنا بدأت قصة الحب بينهما لتصبح تلك الفتاة زوجته الأولى والأخيرة.

وأنجبت ابنهما “هيثم أحمد زكى“، ولكن ”زكى" طلب منها بعد الإنجاب التفرغ للحياة الأسرية واعتزال الفن.

فرفضت ووقع الطلاق بينهما لتكمل هالة فؤاد مسيرتها الفنية بعد الطلاق حتى تقرر الاعتزال بعد مرضها الأخير.

وظهر الفنان الراحل أحمد زكي، فى أحد اللقاءات التليفزيونية وتحدث عن هذا الزواج قائلا: “كنت أحلم ببيت وأسرة كبيرة وهالة كانت إنسانة راقية ولطيفة ومهذبة ومثلت معها ووجدتها نموذجًا هائلًا وتوسمت فيها زوجة رائعة”.

وتحدث أحمد زكى عن السبب الرئيسي لـ رفضه عودة زوجته للفن: “أردت أن أحميها من هذا العالم القاسى بأضوائه ومشاكله التى لا تنتهي، لم نحتمل العناد انفصلنا واعترفت أنى ظلمتها لأنى استغرقت فى حلمى لتأسيس بيت وعزوة لكن الحلم انتهى بشكل سريع”.

وبعد انفصالها عن الفنان أحمد زكى تزوجت هالة فؤاد عام 1990 من عز الدين بركات، وأنجبت منه ابنها الثاني رامي،.

إلا أنها عانت كثيراً خلال هذه الولادة ولهذا قررت هالة أن تبتعد عن التمثيل وارتدت الحجاب

بعد أن قدمت 24 عملًا سينمائيًا ودراميًا.

وبعد اعتزالها الفن أعلنت هالة فؤاد عن إصابتها بـ سرطان الثدى وتوجهت إلى فرنسا للعلاج إلا أنه المرض عاد إليها مرة أخرى.

لتدخل فى غيبوبة متقطعة ثم انتقلت إلى رحمة الله تعالى في عام 1993، عن عمر يناهز 35 عامًا.

إلا أن الفنان أحمد زكى حزن حزنًا شديدًا على وفاة هالة فؤاد ، وعندما علم بخبر وفاتها كان متواجدًا ليصور أحد المشاهد سقط مغشيًا عليه.

وتم نقله إلى المستشفى ، وطلب من الجميع عدم الإعلان عن تلك الواقعة ، خاصة أن هالة عندما توفيت كانت زوجة رجل آخر.

وبعد سنوات قليلة لحق أحمد زكى بـ هالة فؤاد ، ثم رحل ابنهما هيثم بشكل مفاجئ ليلحق بوالديه فى مأساة حزينة أحزنت الملايين من محبي أحمد زكي وهالة فؤاد.