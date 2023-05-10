عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال قمة السبع..

دبلوماسي ياباني: لا نتوقع إصدار بايدن رسالة منفصلة بشأن نزع السلاح النووي

صدى البلد

قال السفير الياباني لدى الولايات المتحدة كوجي توميتا، إن بلاده لا تتوقع أن يصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة منفصلة بشأن نزع السلاح النووي عندما يسافر إلى اليابان الأسبوع المقبل؛ للمشاركة في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع هذا العام.
 

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية، اليوم الأربعاء، عن السفير كوجي توميتا قوله للصحفيين في واشنطن - حيث اطلعهم على جدول قمة السبع التي تبدأ 19 مايو ولمدة ثلاثة أيام في هيروشيما - "إن اليابان تسعى بدلاً من ذلك إلى أن تصدر المجموعة رسالة جماعية قوية حتى لا يضيع 77 عامًا من الجهود البشرية لعدم اللجوء إلى الأسلحة النووية هباء". 
 

وأضاف توميتا، أن اليابان لا تحاول مطالبة الرئيس بايدن بإصدار رسالة محددة، مشيرًا إلى أن رحلته إلى المدينة، التي دمرتها القنبلة الذرية الأمريكية عام 1945، ليست مشاركة ثنائية؛ بل لحضور اجتماع متعدد الأطراف.
 

وسيصبح بايدن، ثاني رئيس أمريكي في منصبه يزور هيروشيما بعد باراك أوباما، الذي ألقى خطابًا مدته 17 دقيقة وجدد تعهده بعالم خالٍ من الأسلحة النووية في المدينة الواقعة غربي اليابان في عام 2016. 
 

وأكد السفير الياباني أن (طوكيو) تريد أن تكون الرسالة التي تصدرها مجموعة الدول السبع "ملموسة قدر الإمكان"، مع الإقرار بأنه "لا يزال من الصعب للغاية" على الدول الكبرى دفع الجهود نحو نزع السلاح النووي العالمي في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى التحديات الأمنية مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أنه يتعين على اليابان - الدولة الوحيدة التي عانت من مأساة الهجمات النووية - أن تقود المجموعة إلى هذه الغاية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

سبب وفاة محمود بكري.. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

أسعار اللحوم البلدي اليوم الأربعاء 10-5-2023

عقده انتهى.. نجم الزمالك يقترب من الرحيل إلى الترجي التونسي

بفرمان كولر.. شوبير يكشف أبرز الراحلين عن الأهلي

ترشيحاتنا

الزراعة: التمويل والمعرفة والسياسات ثلاث ركائز لتحقيق التنمية المستدامة

بعد عودة بعثة المملكة إلى دمشق| هل تستقبل السعودية بشار الأسد قبل القمة العربية؟

نعمة أم نقمة.. 5 معلومات تهمك عن «Chat GPT»| فيديو

كأس العرب.. منتخب مصر للكرة الشاطئية يستعد لمواجهة نظيره السوداني

التعاقد مع لاعب فيوتشر شرط كولر للموافقة على رحيل ديانج

وزير المالية: 5 أيام فقط وتنتهى مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعين واحدة ووجه يشبه الإنسان.. ولادة جدي تثير الذهول في إندونيسيا| صور

بعد وفاة محمود بكري به.. أعراض صادمة للاتهاب الرئوي

بعد وفاته.. أسباب غير متوقعة لمرض محمود بكري

تسبب في وفاة محمود بكري.. هؤلاء مهددون بـ الالتهاب الرئوي| اعرفهم

فيديو

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ