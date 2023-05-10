دبلوماسي ياباني: لا نتوقع إصدار بايدن رسالة منفصلة بشأن نزع السلاح النووي

خلال قمة السبع..

قال السفير الياباني لدى الولايات المتحدة كوجي توميتا، إن بلاده لا تتوقع أن يصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة منفصلة بشأن نزع السلاح النووي عندما يسافر إلى اليابان الأسبوع المقبل؛ للمشاركة في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع هذا العام.



ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية، اليوم الأربعاء، عن السفير كوجي توميتا قوله للصحفيين في واشنطن - حيث اطلعهم على جدول قمة السبع التي تبدأ 19 مايو ولمدة ثلاثة أيام في هيروشيما - "إن اليابان تسعى بدلاً من ذلك إلى أن تصدر المجموعة رسالة جماعية قوية حتى لا يضيع 77 عامًا من الجهود البشرية لعدم اللجوء إلى الأسلحة النووية هباء".



وأضاف توميتا، أن اليابان لا تحاول مطالبة الرئيس بايدن بإصدار رسالة محددة، مشيرًا إلى أن رحلته إلى المدينة، التي دمرتها القنبلة الذرية الأمريكية عام 1945، ليست مشاركة ثنائية؛ بل لحضور اجتماع متعدد الأطراف.



وسيصبح بايدن، ثاني رئيس أمريكي في منصبه يزور هيروشيما بعد باراك أوباما، الذي ألقى خطابًا مدته 17 دقيقة وجدد تعهده بعالم خالٍ من الأسلحة النووية في المدينة الواقعة غربي اليابان في عام 2016.



وأكد السفير الياباني أن (طوكيو) تريد أن تكون الرسالة التي تصدرها مجموعة الدول السبع "ملموسة قدر الإمكان"، مع الإقرار بأنه "لا يزال من الصعب للغاية" على الدول الكبرى دفع الجهود نحو نزع السلاح النووي العالمي في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى التحديات الأمنية مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أنه يتعين على اليابان - الدولة الوحيدة التي عانت من مأساة الهجمات النووية - أن تقود المجموعة إلى هذه الغاية.