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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: بدء جلسات الحوار مرحلة جديدة لتحديد أجندة وأولويات العمل الوطني

محمد سليم عضو مجلس
محمد سليم عضو مجلس النواب

اعتبر الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان بدء جلسات اللجان النوعية للحوار الوطني بمثابة مرحلة جادة ونقلة نوعية للحوار الوطنى فى مناقشة جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصناعية والصحية والتعليمية وغيرها من القضايا المهمة المدرجة على طاولة الحوار الوطنى .

 

وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم إن مشاركة جميع القوى السياسية والشعبية والحزبية ورموز العمل الوطنى والشخصيات العامة فى الحوار الوطنى سوف يثرى مناقشات اللجان النوعية بالحوار الوطنى ويضع التوصيات والاقتراحات التى سيكون لها دورها الايجابى فى تحديد اوليات العمل الوطنى ومواجهة جميع المشكلات والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية مؤكداً أن الاعمال التحضيرية للقائمين على الحوار الوطني أسست لبناء جسور من الثقة والتوافق حول القضايا الرئيسية التي سيبدأ المتحاورون المناقشات حولها .

 

وأكد الدكتور محمد سليم دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني كانت واضحة بهدف تحديد أولويات العمل الوطني ومشاركة كل المصريين فى صنع مستقبل واعد لمصر وشعبها مثمناً حالة التوافق الكبير بين جميع المشاركين فى جلسات الحوار الوطني وتغليبهم للمصالح العليا لمصر فوق أى مصالح أخرى .

 

وقال الدكتور محمد سليم إنه منذ انطلاق دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى وجدنا استجابة فورية من القوى السياسية والحزبية والشعبية على المشاركة فى هذا الحدث التاريخى المهم معرباً عن ثقته التامة فى أن الحوار الوطنى سيكون ناجحاً ويحقق جميع أهدافه لصالح مصر وشعبها العظيم .

 

وكان مجلس أمناء الحوار الوطنى قد عقد جلسته الـ24 لبحث جدول وخطة الجلسات النقاشية خلال الأسبوع المقبل، توافق المجلس على عقد الجلسات أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع ويخصص لكل محور يوم ويمكن عقد حتى 4 جلسات فى اليوم الواحد لكل جلسة 3 ساعات، من المقرر انعقاد الجلسات فى الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، وستخصص جلستين لمناقشة النظام الانتخابى لمجلس النواب وجلستان لمناقشة قضيتى القضاء على كافة أشكال التمييز وتحدى التعاونيات

محمد سليم جلسات اللجان النوعية الحوار الوطني مجلس النواب

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