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برلمان

قوى عاملة النواب: خروجنا من قائمة ملاحظات العمل الدولية نجاح كبير لمصر

النائبة سولاف درويش
النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

اعتبرت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام للاتحاد العربى للعاملين والتأمينات والأعمال المالية عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الطويلة والقصيرة لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة فى ملف العمل والخروج من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية بمثابة نجاح عالمى كبير لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن التعامل الإيجابى فى قضايا العمل.

وقالت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم إن عدم إدراج مصر على تلك القائمة "الطويلة" و"القصيرة" المعروفة إعلامياً بالقائمة السوداء فى ملف العمل،والتى ضَمت 40 دولة حول العالم، يَجعل موقفها إيجابياً ومُشرفاً خلال مشاركتها فى فعاليات مختلف مؤتمرات العمل الاقليمى والعربى بصفة عامة وفى المؤتمر الدولى للعمل فى دورته رقم 111،والمقرر عقدها فى جنيف مطلع الشهر المُقبل "يونيو 2023"، بحضور ما يقرب من 5000 مندوب من وفود ثلاثية التكوين من "حكومات وممثلى أصحاب الأعمال والعمال" لـ 187 دولة عضو فى المنظمة.

مشيرة إلى أن خروج مصر من القائمة السوداء لم يأت من فراغ وإنما جاء من خلال استراتيجية واضحة المعالم والمعايير اتخذتها الدولة المصرية من خلال توفير بيئة عمل تتفق مع المعايير الدولية للعمل اضافة الى النصوص الواضحة والحاسمة التى تضمنها الدستور المصرى وتتناول الحق فى العمل والحق فى الحرية النقابية وقيام الدولة المصرية بتطوير تشريعاتها العمالية فأصدرت قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، حيث أعدته لجنة ثلاثية تضم ممثلى العمال وأصحاب الأعمال وتم طرحه للحوار المجتمعى الموسع، كما تم التشاور مع منظمة العمل الدولية حول كافة أحكامه.

وأشادت النائبة سولاف درويش بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى فى احتفال عيد العمال للحكومة بضرورة قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار مع ضرورة تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر"،ما هى إلا امتداد لثقافة وإجراءات للدولة المصرية فى التعاون مع "المنظمة الدولية".

تجدر الاشارة إلى أن مصر تشارك بوفدها الثلاثى "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" فى مؤتمر العمل الدولى خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيه 2023 المقبل والذى ينعقد بمقر منظمة العمل الدولية بمبنى الأمم المنتحدة بجنيف السويسرية،ويعرض الوفد المصرى على الوفود المشاركة كافة السياسيات المصرية فى قضايا العمل،وخطط الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة،كما يلتقى وزير القوى القوى العاملة برؤساء الوفود المشاركة،ومدير عام منظمة العمل الدولية.

كما يشارك فى إجتماع المجموعة العربية،للتنسيق العربى فى المؤتمر فى القضايا المشتركة..ويتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة بنود منها :مناقشة تقرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية،وتقرير عن أوضاع عمال الأراضى العربية المحتلة،وتقارير عن التلمذة الصناعية والمساواة بين الجنسين،والحماية الإجتماعية للعمال، وسبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي قضايا العمل منظمة العمل الدولية الدولة المصرية الدستور المصري

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