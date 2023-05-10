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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مساعد وزيرة الهجرة: المركز المصري الألماني يعزز فرص الهجرة الآمنة للأسواق الأوروبية

وفد هولندي يتفقد المركز المصري الألماني للهجرة تمهيدا لإطلاق تعاون مماثل مع مصر

صدى البلد

تمهيدًا لإطلاق تعاون مماثل مع الجانب الهولندي، وضمن مساعي السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للمساعدة في إتاحة الفرص وتأهيل الشباب لأسواق العمل الأوروبية، استعرض فريق عمل المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، جهود المركز، بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والمشرف على مكتب الوزير، وذلك بحضور وفد رفيع المستوى من وزارتي الخارجية والعدل والأمن الهولنديتين، والسفارة الهولندية بالقاهرة، حيث تناول العرض تجربة المركز والخدمات المقدمة للشباب من التأهيل والتدريب.

جاء اللقاء بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والذي أدار اللقاء، وسارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة والمشرف على المركز الألماني،  ومن الجانب الألماني: أندرياس أدريان، منسق مجموعة تطوير التعليم الفني وسوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وشهيرة واصف، مدير ملف الهجرة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وإيوكي فابر، نائب المدير العام لسياسات الهجرة الدولية، وزارة العدالة والأمن الهولندية، ولَيزا دي نيز، منسق سياسات الهجرة الدولية، ونيلز دروين، مسئول سياسة شراكات الهجرة بالخارجية الهولندية، ويويجينا بوتليكوفا، سكرتير أول الشئون السياسية والهجرة بالسفارة الهولندية بالقاهرة.

وأوضح مساعد وزيرة الهجرة أن المركز المصري الألماني تم إطلاقه في نوفمبر 2020، وبدأ أعماله في فبراير 2021؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية لوزارة الهجرة، لدراسة أسواق الاتحاد الأوروبي وتعزيز فرص الهجرة الآمنة لهذه الأسواق، كون وزارة الهجرة هي الشريك الوطني المعني بتنفيذ بإدارة والإشراف علي المركز، والمراكز المماثلة مع الدول الراغبة والشركاء الدوليين للتعاون بإنشاء مراكز مماثلة مستقبلا.

في السياق ذاته، أشار مساعد وزيرة الهجرة إلى ترحيب السفيرة سها جندي بالوفد رفيع المستوى، والذي حرص على المشاركة في زيارة المركز والتعرف على ما يقدمه من خدمات، مؤكدًا أن وزارة الهجرة منفتحة على التعاون مع جميع المؤسسات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الشباب.

وأكد الدكتور صابر سليمان أن السفيرة سها جندي حريصة على إتاحة الفرصة للشباب وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، ولذلك يتم عقد الدورات التدريبية للشباب في المركز في مختلف المجالات، سواء بالحضور المباشر، أو التدريب عن بعد، وكذلك المساعدة في إتاحة الفرصة للهجرة الآمنة للشباب إلى ألمانيا في الوقت الحالي، بجانب دراسة التوسع المستقبلي وإطلاق شراكات مع عدد من الدول الأوروبية الجاذبة للأيدي العاملة، لفتح الأسواق للشباب المصري.

وقال مساعد وزيرة الهجرة: “إننا حريصون على تقديم خدمات المركز للشباب في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، حيث تم تخصيص فروع للمركز في 14 محافظة، لتقديم التدريبات وتأهيل الشباب في مجالات ريادة الأعمال والبرمجة وأساسيات اللحام والكهرباء ولغة الآلة والتأهيل الوظيفي وأساسيات البيع وغيرها”.

وأضاف: “إننا حريصون أيضا على تحقيق مخرجات واقعية والتعاون المثمر لتحقيق الاستفادة المتبادلة للشباب المصري والأسواق الأوروبية، على حد سواء، بتوفير شباب لديه المهارة والثقافة بالمجتمع الذي سيهاجر إليه للعمل”.

وأشار مساعد وزيرة الهجرة إلى أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الشراكات، وخدمة الشباب بإتاحة فرص العمل بما تمتاز به مصر من شباب متميز وقادر على التأقلم مع مختلف الثقافات.

ورحب الدكتور صابر سليمان بتعزيز سبل التعاون وتعظيم الاستفادة منه في المرحلة المقبلة، والتوسع في أنشطة المركز في مختلف المحافظات، تحقيقا للأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بتوفير فرص العمل اللائق وتقليل معدلات البطالة، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا.

تضمن اللقاء عرضا توضيحيا عن أبرز خدمات المركز، ونقاشا حول ما يقدمه من تدريب وتأهيل للشباب، وسبل تحقيق استفادة أكبر للشباب في المرحلة المقبلة، وفقا للاتفاقيات المنظمة للهجرة وحركة الأيدي العاملة عالميا.

واستعرض أعضاء المركز خطة عمل المركز في دعم القدرات والمساعدة في تجهيز أوراق السفر وتدريبات اللغة وتدريبات عن ثقافة المجتمع الألماني، بجانب ما قدمه المركز من خدمات خلال الربع الأول من العام الحالي 2022-2023، حيث تم تقديم 7524 خدمة استشارية متنوعة، لنحو 2673 شخصا، في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية،  وكذلك خدمات التدابير الاستشارية للهجرة، بجانب خدمات العائدين والتدريبات وورش العمل المختلفة للشباب في مجالات المبيعات والتسويق الرقمي والبرمجة وإدارة المشروعات والإرشاد المهني.

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