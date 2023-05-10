وباء الحمى النوفية يواصل الانتشار فى العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية ، آخر الإحصائيات المتعلقة بإصابات ووفيات مرض الحمى النزفية، والمحافظات المنتشرة بها الإصابات بشكل كبير.

وكشف سيف البدر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة لوكالة الأنباء العراقية، أن الوزارة سجلت منذ مطلع عام 2023 في عموم العراق، 67 إصابة بمرض الحمى النزفية، من ضمنها 10 وفيات.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة العراقية، إلى أن محافظة ذي قار تعد من أكثر المحافظات التي ينتشر فيها مرض الحمى النزفية، فقد تصدرت المحافظات العراقية بعدد الإصابات والوفيات، وتليها محافظات البصرة والمثنى والنجف.

ومن جانبه، أكد خبير الرعاية الصحية العراقي جمال محمد، أن وتيرة الإصابات بالحمى النزفية، تزداد في مثل هذا التوقيت، لافتاً إلى أن أسباب الحمى النزفية والعوامل المولدة لانتشارها بين أفراد الدولة مازالت قائمة ولم تتم معالجتها حتى الآن.

وتطرق جمال محمد للحديث عن الأسباب التي تزيد من انتشار مرض الحمى النزفية، قائلا إن ظاهرة الذبح العشوائي في الأحياء والأماكن الغير مخصصة للذبح ينتج عنها تلوث بيئي خطير، يعمل على ظهور الأمراض المعدية والأوبئة ويزيد من انتشارها.

وأضاف: "شراء اللحوم مجهولة المصدر التي لا تحمل أى أختام صحية ولا تخضع للرقابة، عادة تحمل أمراضا تعرض مستهلكيها لمخاطر كبيرة"، مشيراً إلى أنه يجب تغليظ العقوبات بحق المخالفين والباعة الجائلين بمثل هذه اللحوم.

ونصح خبير الرعاية الصحية العراقي بضرورة تكثيف الحملات الوقائية للتعريف بمخاطر هذه الحمى المميتة وطرق انتقالها، وكيفية تجنب عدواها، وشدد أيضاً على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة العامة والشخصية، والابتعاد عن الماشية في مثل هذه الظروف الوبائية وعدم مخالطتها، بالإضافة إلى شراء اللحوم من منافذ بيع خاضعة للرقابة وتتقيد باشتراطات الصحة العامة، للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك.