إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بترعة في الشرقية

أصيب شخصين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بالترعة بطريق " الزقازيق- تل حوين" دائرة مركز الزقازيق.. تم نقل المصابين الي مستشفي الأحرار وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد استقبال مستشفى الأحرار كلا من " عزازى ا"50 سنة و" أكمل ب" 40 سنة مصابين بكدمات وكسور وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة بالترعة بطريق " الزقازيق- تل حوين" دائرة مركز الزقازيق وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.