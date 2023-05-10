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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بترعة في الشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب شخصين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بالترعة بطريق " الزقازيق- تل حوين" دائرة مركز الزقازيق.. تم نقل المصابين الي مستشفي الأحرار وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد استقبال مستشفى الأحرار كلا من " عزازى ا"50 سنة و" أكمل ب" 40 سنة مصابين بكدمات وكسور وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

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وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة بالترعة بطريق " الزقازيق- تل حوين" دائرة مركز الزقازيق وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

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