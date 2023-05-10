دوي انفجار يهز العاصمة السورية دمشق

سمع دوي انفجار هز منطقة برزة/ حاميش في العاصمة السورية دمشق، ولم تفد السلطات الرسمية بوقوع أي خسائر حتى الآن.



وأفادت وكالة الانباء السورية سانا بوقوع الانفجار، صباح اليوم الاربعاء مبينة انه لا معلومات عن وقوع اصابات جراء الانفجار حتى الآن.



ونقلت سانا عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله إن "الصوت الذي سمع دويه في منطقة برزة /حاميش/ ناجم عن انفجار سيارة خاصة ولا معلومات عن إصابات حتى الآن".



ولم يعرف حتى الآن سبب الانفجار او فيما اذا كانت هناك جهة تقف وراءه.



يأتي الانفجار بالتزامن مع تقارب عربي اقليمي مع دمشق، وبعد قرار جامعة الدولة العربية بإعادة عضوية سوريا في المنظمة عقب قطيعة دامت لأكثر من عقد.



وفي الثالث من شهر نابريل الماضي، وقع انفجار آخر في العاصمة السورية، ناتج عن عبوة ناسفة مزروعة بسيارة مدنية في منطقة المزة بدمشق.



ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية حينها عن مصدر في قيادة شرطة محافظة دمشق قوله إن "عبوة ناسفة انفجرت بسيارة مدنية في منطقة المزة الشرقية ما أدى إلى احتراقها، وامتداد النيران إلى سيارتين مجاورتين".



وأضاف المصدر أن "الأضرار اقتصرت على الماديات ولم يتم تسجيل أي إصابات" جراء الحادث.

