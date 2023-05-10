عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قائد القوات الأوكرانية يرفض المشاركة في اجتماع للناتو |أعرف السبب

حلف الناتو
حلف الناتو

قال رئيس اللجنة العسكرية لـ حلف شمال الأطلسي "الناتو"، روب باور، اليوم الأربعاء، إن قائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني رفض المشاركة في جلسة اللجنة على مستوى رؤساء الأركان بسبب الوضع الصعب في أوكرانيا.

وأضاف باور في بيان له ألقاء خلال اللجنة: "تلقيت يوم أمس رسالة من قائد القوات الأوكرانية زالوجني أخبرني بأنه لا يمكنه المشاركة في جلسة اللجنة العسكرية لحلف الناتو حتى عبر الفيديو بسبب الوضع المتوتر على الأرض".

وأشار إلى أن الممثل العسكري لـ أوكرانيا في بروكسل سيبلغ بلدان الناتو عن استعدادات القوات الأوكرانية للهجوم.

لا مثيل لها.. الناتو: حرب أوكرانيا دفعت دول الحلف لزيادة ميزانية الدفاع

ضجيج معلومات.. أوكرانيا تشب حرب تقارير كاذبة ضد روسيا بسبب زابوروجيا| تفاصيل

قائد القوات الأوكرانية قائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني الناتو رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي روب باور حلف شمال الأطلسي أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

سبب وفاة محمود بكري.. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

مش فني بس.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن استبعاد نجم الأهلي

تصل 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة حارة قادمة فى هذا الموعد

الحكومة تكشف حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم

موضوعات متعلقة

لا مثيل لها.. الناتو: حرب أوكرانيا دفعت دول الحلف لزيادة ميزانية الدفاع

ضجيج معلومات.. أوكرانيا تشب حرب تقارير كاذبة ضد روسيا بسبب زابوروجيا| تفاصيل

أمريكا: مصممون على توفير كل ما تحتاجه أوكرانيا للدفاع عن نفسها

ماكرون يقدم تعازيه في مقتل صحفي فرنسي بقصف شرقي أوكرانيا

بلينكن: روسيا تنشر أخبارًا مزيفة بشأن حربها في أوكرانيا

أمريكا مستعدة لتزويد أوكرانيا بالقبة الحديدية الإسرائيلية.. تفاصيل

مفاجأة.. أمريكا لن تزود أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى.. ما الأمر؟

لأول مرة.. البنتاجون يعلن عن الرقم الإجمالي للمساعدة العسكرية لـ أوكرانيا

ترشيحاتنا

شرط كولر لرحيل ديانج وحقيقة انتقال نجم الأهلي للزمالك

مديريات التموين تبدأ صرف 10 كيلو نخالة مقابل توريد إردب قمح محلي

أيام قليلة .. استورد بيجو 3008 الـ SUV بـ168 ألف جنيه

التعاون الدولي تكشف تفاصيل الشراكة مع الأمم المتحدة للتعاون في التنمية المستدامة

عائشة بن أحمد تكشف سر تخوفها من الزواج

زيت وسكر ومكرونة.. زيادات جديدة في بطاقات التموين للمواطنين | تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة التعليمات تثير الجدل.. القصة الكاملة لطرد فتاة من مطعم بالتجمع

بعد تصدرها التريند.. لن تتخيل الشبه بين إيمان العاصي وابنتها | صور

وفاة الأسترالية المرشحة للقب ملكة جمال الكون .. ماذا حدث لها؟

بسبب التنمر.. عارضة أزياء تدفع مبلغا طائلا لإطالة ساقيها في ألمانيا| صور

فيديو

عبير منير تكشف عن شرطها للموافقة على الزواج من أسامة أنور عكاشة

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ