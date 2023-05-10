قائد القوات الأوكرانية يرفض المشاركة في اجتماع للناتو |أعرف السبب

قال رئيس اللجنة العسكرية لـ حلف شمال الأطلسي "الناتو"، روب باور، اليوم الأربعاء، إن قائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني رفض المشاركة في جلسة اللجنة على مستوى رؤساء الأركان بسبب الوضع الصعب في أوكرانيا.

وأضاف باور في بيان له ألقاء خلال اللجنة: "تلقيت يوم أمس رسالة من قائد القوات الأوكرانية زالوجني أخبرني بأنه لا يمكنه المشاركة في جلسة اللجنة العسكرية لحلف الناتو حتى عبر الفيديو بسبب الوضع المتوتر على الأرض".

وأشار إلى أن الممثل العسكري لـ أوكرانيا في بروكسل سيبلغ بلدان الناتو عن استعدادات القوات الأوكرانية للهجوم.