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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 68 طن قمح في 4 مصانع أعلاف بكفر الشيخ

قمح
قمح

تمكن رجال مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة الرائد أحمد بسيوني، وبالتعاون مع مديرية التموين، برئاسة عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من ضبط  أكثر من 68 طن قمح في 4 مصانع للأعلاف بسيدي سالم وبلطيم و والحامول ودسوق، وجرى التحفظ على المضبوطات.

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وقالت محافظ كفر الشيخ، خلال بيان، إن الحملات تمكنت من ضبط 40 طن قمح بمصنع أعلاف ببلطيم وتحرر المحضر رقم 8864 جنح مركز البرلس، وضبط 24 طن قمح بمصنع أعلاف سمكية، وتحرر المحضر رقم 8863 جنح مركز سيدي سالم، وضبط 2.670طن بمصنع بقرية 76 الحامول، وتحرر المحضر 6125 جنح مركز الحامول، وضبط 1.820 طن قمح و400 كيلو علف حمام مخلوط بقمح محلي 2023م، بمدشة لتصنيع الأعلاف، وتحرر المحضر رقم 5927 جنح مركز دسوق

الأعلاف 4 طن اللواء جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ سيدي سالم مركز البرلس مديرية التموين مركز الحامول مركز دسوق مركز سيدي سالم

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