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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد اتهام "أم زياد" أبناءها إقامة علاقات غير مشروعة|قرار مهم بشأن طليقها

أم زياد
أم زياد

بعد حالة الضجة الكبيرة التى تسببت فيها هبة س ا والمعروفة على السوشيال ميديا بـ ”أم زياد"، بعد خروجها في فيديو تتهم فيه أبناءها الأطفال بإقامة علاقات غير مشروعة ومنافية للآداب بين بعضهم البعض من أجل زيادة التفاعل والأرباح على صفحتها من خلال إثارة الجدل. 

 

هذا الأمر دفع طليقها ليخرج بفيديو بصحبة أبنائه للرد على هذه الإدعاءات ونفيها، بعد حالة البلبلة التى أحاطت بأبنائه بسبب أفعال طليقته، التى تم القبض عليها لاحقا بتهمة الإتجار بالبشر، واستغلال الأطفال، وكان أيضا قد تم التحقيق مع طليقها عقب هذه الواقعة، إلا أنه تم إخلاء سبيله عقب تعهده بحسن رعاية الأطفال. 

إخلاء سبيل طليق “أم زياد”

قررت جهات التحقيق بالقليوبية، إخلاء سبيل طليق البلوجر هبة السيد الشهيرة بأم زياد، والتعهد بحسن رعاية الأطفال.

حبس أم زياد لاستغلال أطفالها

فى وقت سابق أمرت النيابة العامة بحبس صاحبة قناة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة الاتجار بالبشر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما نسب إليها من ارتكابها جرائم الاتجار بالبشر باستغلال أطفالها بإظهارهم في مقاطع مرئية ونشرها على حساباتها بقصد الحصول على ربح مادي، وتعريضهم للخطر، واستخدام الحاسب الآلي والإنترنت لنشر أنشطة تتعلق بالتشهير بالأطفال، والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط هبة س ا وشهرتها ”أم زياد" مقيمة بمنطقة الخصوص بالقليوبية بناءً على إذن من النيابة العامة. 

أعمال منافية للآداب بين الأشقاء

جاء ذلك عقب نشرها مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تظهر خلاله برفقة أبنائها وتدعي بقيام أبنائها بممارسة الأفعال المنافية للآداب، وذلك بغرض تحقيق نسب مشاهدات عالية لتحقيق مكاسب مالية، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة وتم ضبط الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة. 

غضب على السوشيال 

وسادت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي للبلوجر "هبة.أ" صاحبة قناة "يوميات أم زياد وهبة"، تصرح فيه باكتشافها إقامة أحد أبنائها علاقة مع شقيقته، وأنها شاهدت محادثة بين ابنها وأخرى عبر هاتفه المحمول تتضمن رغبته في إقامة علاقة معها، وتستنطق صغيرين من أشقائهما على رؤيتهما الواقعة.

 

اتجار بالبشر استغلال الأطفال البلوجر هبة السيد السوشيال ميديا ام زياد علاقات غير مشروعة

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