ثمة شيء مشترك بينهما.. أيهما اكتشف أولا الشاي أم القهوة؟ فيديو

عرضت فضائية “العربية” تقريرا بعنوان “أيهما اكتشف أولا الشاي أم القهوة؟”.

ووفقا للتقرير، الشاي والقهوة لا يسبقهما فى مكانتهما تلك إلا الماء، فأيهما اكتشف أولا الشاى أم القهوة؟

يبدو أن البشر عرفوا الشاي أولا بمنطقة غرب الصين، حيث إن تناول الشاي يعود إلى القرن الثالث الميلادي، لكنه أصبح أكثر انتشارا فى القرن الـ16.

أما القهوة، فيعود اكتشافها لعام 850 م، لكن تناولها بشكلها الحالي حدث بعد قرون عدة فى القرن الـ15 الميلادي، وهناك مؤرخون يرجحون أن البن اكتشف فى أفريقيا.

ورغم اختلاف طريقة تحضيرهما ومذاقهما، إلا أن ثمة شيئا مشتركا بينهما، حيث يعززان الشعور بالنشاط واليقظة، لاحتوائهما على مادة الكافيين، والشاى هو أكثر مشروب محضر استهلاكا فى العالم.