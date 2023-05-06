كارثة في المقاهي .. السكلانس يصيبك بأمراض خطيرة

لا أحد منا لم يشرب في يوم من الأيام مشروب السكلانس، وهو عبارة عن مشروب ساخن يتم فيه خلط القهوة مع الشاي في كوب واحد يشتهر تقديمه في المقاهي، وذلك كي تساعدهم على السهر لوقت أطول أو التركيز بشكل أكبر، ولكن هل لهذا المشروب أى أضرار ؟

مخاطر شرب السكلانس مشروب القهوة والشاي الساخنين

ويمكن لشرب القهوة والشاي بكميات كبيرة أن يتسبب في أضرار صحية ومشاكل في ضغط الدم والقلب أيضا، أن لهذا المشروب أضرار صحية على الجسم بشكل عام.

وكشف موقع هيلث لاين الطبي، أن تناول كل من الشاي والقهوة بشكل منفصل وبعدد معتدل في اليوم الواحد قد لا يتسبب في أي أضرار على الصحة، وإنما قد يكون له فوائد إذا تم تناوله بشكل سليم.

وأفادت العديد من الدراسات، أن الإكثار من تناول الشاي يمكن أن يقلل من نسبة الكوليسترول بالدم، بالإضافة إلى أن شرب القهوة بكميات كبيرة قد يتسبب في رفع الضغط، مما يجعل تناولهم يتسبب في اضطراب ضربات القلب.

مخاطر شرب السكلانس مشروب القهوة والشاي الساخنين

وقد يتسبب تناول الشاي والقهوة معا بكميات كبيرة، أن يشكل خطرا وضررا على صحة القلب وبالتالي زيادة ضربات القلب، ويعمل أيضا على ارتفاع ضغط الدم والإصابة بالصداع المزمن.

ويعطي تناول الشاي والقهوة بكميات كبيرة معا كمية كبيرة من الكافيين، وقد افادت دراسة أجريت مؤخرا، أن شرب القهوة والشاي معا بكميات كبيرة قد يتسبب في الشعور بالأرق وعدم التركيز نتيجة عدم النوم لساعات كافية.

ويمكن ايضا أن يتسبب الإفراط في تناول الشاي والقهوة معا على معدة فارغة أن يستبب في الشعور بالغثيان، وانتفاخ المعدة، والحموضة، وارتجاع المريء، وعسر الهضم وفقدان الوزن، مما يؤدي إلى الشعور بالضعف والتعب الشديد.