عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كارثة في المقاهي .. السكلانس يصيبك بأمراض خطيرة

مخاطر شرب السكلانس
مخاطر شرب السكلانس مشروب القهوة والشاي الساخنين  

لا أحد منا لم يشرب في يوم من الأيام مشروب السكلانس، وهو عبارة عن مشروب ساخن يتم فيه خلط القهوة مع الشاي في كوب واحد يشتهر تقديمه في المقاهي، وذلك كي تساعدهم على السهر لوقت أطول أو التركيز بشكل أكبر، ولكن هل لهذا المشروب أى أضرار ؟

 

مخاطر شرب السكلانس مشروب القهوة والشاي الساخنين

 

ويمكن لشرب القهوة والشاي بكميات كبيرة أن يتسبب في أضرار صحية ومشاكل في ضغط الدم والقلب أيضا،  أن لهذا المشروب أضرار صحية على الجسم بشكل عام.

 

تحذير من تناول مشروب شهير على معدة فارغة .. تعرف عليه

هنرجع للكمامات تاني.. متحور أركتوروس الجديد يثير القلق| اعرف أعراضه

 

وكشف موقع هيلث لاين الطبي، أن تناول كل من الشاي والقهوة بشكل منفصل وبعدد معتدل في اليوم الواحد قد لا يتسبب في أي أضرار على الصحة، وإنما قد يكون له فوائد إذا تم تناوله بشكل سليم.

 

وأفادت العديد من الدراسات، أن الإكثار من تناول الشاي يمكن أن يقلل من نسبة الكوليسترول بالدم، بالإضافة إلى أن شرب القهوة بكميات كبيرة قد يتسبب في رفع الضغط، مما يجعل تناولهم يتسبب في اضطراب ضربات القلب.

 

مخاطر شرب السكلانس مشروب القهوة والشاي الساخنين

 

وقد يتسبب تناول الشاي والقهوة معا بكميات كبيرة، أن يشكل خطرا وضررا على صحة القلب وبالتالي زيادة ضربات القلب، ويعمل أيضا على ارتفاع ضغط الدم والإصابة بالصداع المزمن.

 

ويعطي تناول الشاي والقهوة بكميات كبيرة معا كمية كبيرة من الكافيين، وقد افادت دراسة أجريت مؤخرا، أن شرب القهوة والشاي معا بكميات كبيرة قد يتسبب في الشعور بالأرق وعدم التركيز نتيجة عدم النوم لساعات كافية.

 

ويمكن ايضا أن يتسبب الإفراط في تناول الشاي والقهوة معا على معدة فارغة أن يستبب في الشعور بالغثيان، وانتفاخ المعدة، والحموضة، وارتجاع المريء، وعسر الهضم وفقدان الوزن، مما يؤدي إلى الشعور بالضعف والتعب الشديد.

مشروب السكلانس القهوة الشاي الستر صحة القلب ارتفاع ضغط الدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

اختفى 5 أيام.. العثور علي جثة طفل داخل مجري صرف صحي في موريتانيا

إقالة حسام حسن من المصري

بحضور محمود الخطيب.. تشييع جنازة نجم الأهلي السابق هاني مصطفى

عقوبة الشناوي ومعلول بسبب ضرب الشيبي في السوبر المصري| الحقيقة والتفاصيل

"يارب اللي فيا يجي فيكم".. إمام عاشور يوجه رسالة حادة عبر تويتر

رخصت 22 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

كاف يفرض عقوبة قاسية على الرجاء المغربي بسبب الأهلي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

إطلالات راقية ومحتشمة لزوجات ملوك العالم في حفل تتويج تشارلز الثالث.. صور  

من المطبخ المصري.. طريقة عمل اللحم الموزة بصلصة الأعشاب بالخطوات

أخبار المرأة والصحة| التحدث في الهاتف يهدد حياتك.. صور أثارت الجدل لزوجة حسن شاكوش.. ونجوى كرم بفستان من الطحالب

بالدولار والمصري.. سعر صادم لبلوزة ياسمين صبري الشفافة

بلوفر قصير.. أسماء جلال بإطلالة أنثوية على إنستجرام

بألوان صيفية.. أنغام تخطف الأنظار في حفل روائع الموجي

وداعا للانتفاخات والغازات.. مشروبات مذهلة من مطبخك تعمل على تنظيف القولون

5 عوامل ساعدت على نجاح إطلالة شيرين عبد الوهاب بحفل روائع الموجي

ترشيحاتنا

أسعار مخفضة وجودة عالية| ما دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي؟

حزب فرنسي يدعو لعودة العلاقات مع المغرب بعد توترها .. وتلك أسبابه

دعاء الامتحان .. ردد 6 أدعية تثبت المذاكرة وتيسر الإجابة وتجعلك متفوقاً

تخوفا من العمليات الفدائية.. الاحتلال يغلق طرق الأغوار الرئيسية ويواصل حصار أريحا

بيجو وفيات.. 5 سيارات جديدة بالسوق المصري| صور

كارثة في المقاهي .. السكلانس يصيبك بأمراض خطيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة رانيا تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور ببريطانيا| شاهد

إطلالات راقية ومحتشمة لزوجات ملوك العالم في حفل تتويج تشارلز الثالث.. صور  

كارثة|هذه الأطعمة تهدد حياتك وتصيبك بتسمم غذائي.. كيفية الوقاية

صورة لـ زوجة حسن شاكوش قبل الشهرة| شاهد

فيديو

القهوة بالملح.. تريند جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا

رقم قياسي.. مشتريات المصريين من الذهب في 3 شهور تتجاوز التوقعات |فيديو

كفيف ويستمع للمباراة.. قصة الشيخ أحمد إبراهيم حسن في مدرجات الأهلى

خيبة أمل واحباط.. توقعات مخيفة لـ المنجم نوستراداموس حول مصير الملك تشارلز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ